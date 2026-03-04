Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

L’activité minière associée à la blockchain du Bitcoin serait-elle en train de muter massivement vers l’IA et les centres de calcul haute performance (HPC) afin de faire face à un modèle économique crypto sous pression ? Quoi qu’il en soit, les mineurs Core Scientific et Mara Holdings se préparent à vendre une part importante de leurs BTC.

Les mineurs de Bitcoin révisent leurs stratégies d'accumulation

La situation actuelle des mineurs de Bitcoin apparaît comme compliquée, alors que le cours du BTC ne cesse de chuter toujours plus bas et que les coûts énergétiques associés à leur activité deviennent un véritable casse-tête pour assurer une rentabilité minimale.

Résultat : des mastodontes du secteur comme MARA Holdings publient des résultats catastrophiques en ce début d'année, avec 1,7 milliard de dollars de pertes difficiles à dissocier des mauvaises performances du Bitcoin sur l'année écoulée.

💡️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

De quoi les forcer à réagir, notamment en modifiant leur stratégie initiale d'accumulation ferme, qui autorisait uniquement la vente des nouveaux BTC minés, au profit d'une nouvelle dynamique pour 2026 impliquant la cession possible de ceux détenus dans leur bilan, actuellement en seconde place des trésoreries mondiales avec 53 822 BTC (3,6 milliards de dollars).

De ce fait, MARA Holdings peut désormais vendre ses BTC - jusque-là intouchables - en fonction des conditions du marché et de ses priorités de développement stratégique, comme la mise à disposition de ses infrastructures pour les centres de données IA ou l'informatique haute performance (HPC).

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

L'énergie : un goulot d'étranglement favorable à la mutation des mineurs ?

Une mutation également enclenchée par un autre géant du secteur, Core Scientific, qui vient d'annoncer cette semaine sa volonté de vendre la quasi-totalité de ses avoirs en Bitcoin au cours de l'année à venir, dans le but d'accompagner sa transition vers l'IA et le HPC, tout en précisant que son activité de minage sera uniquement maintenue pour honorer ses contrats énergétiques.

Nous avons l’intention de convertir chaque mégawatt de notre portefeuille en infrastructure de colocation à haute densité au cours des 3 prochaines années, tout en continuant à miner des crypto-actifs pendant la phase de conversion uniquement pour respecter nos engagements électriques existants. Core Scientific

🗞️ Le pari risqué des mineurs : l’éclatement de la bulle IA pourrait menacer la sécurité de Bitcoin

Car il faut bien comprendre que les infrastructures et les contrats énergétiques des mineurs deviennent des ressources de très grande valeur, alors que le développement de l'IA et du HPC se heurte à un véritable goulot d'étranglement dans le domaine, avec des délais d'attente de plusieurs années pour construire des sites identiques.

Une réalité qui permet également aux mineurs de Bitcoin de passer d'un statut d'acteurs hautement risqués à celui de placement sûr désormais très prisé des investisseurs institutionnels, car la location de leurs capacités de calcul ne se soucie pas de savoir qui va en bénéficier, elle acquiert simplement une utilité essentielle et rare pour les géants de la tech.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Sources : Core Scientific, Mara Holdings

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.