Les mineurs américains du Bitcoin débranchent leurs machines en pleine tempête hivernale

Une tempête hivernale aux conditions extrêmes frappe actuellement les États-Unis, mettant son réseau électrique à rude épreuve. Dans ce contexte, les mineurs du Bitcoin décident de débrancher leurs machines, entraînant une baisse importante de son hashrate. On fait le point…

Les mineurs américains du Bitcoin s'adaptent à la tempête hivernale

Les États-Unis font actuellement face à une tempête hivernale d'une rare intensité, avec des températures dignes d'un froid polaire à l'origine de plus d'une dizaine de décès au cours des derniers jours. Une situation qui met son réseau électrique à rude épreuve, afin de répondre à la demande nationale.

Dans ce contexte particulier, les mineurs du Bitcoin décident - ou sont vivement encouragés - de procéder à une stratégie d'effacement, consistant à débrancher une partie de leurs machines afin d'alléger le réseau. Et comme les États-Unis hébergent les plus importants acteurs de cette industrie, cela se répercute inévitablement sur son hashrate.

Une situation pointée par le fondateur de la structure d'analyse on-chain CryptoQuant, Ki Young Ju, sur le réseau X, avec une baisse notable de plus de 30 % de cette puissance de calcul sur les derniers jours qui vient de la faire plonger sous le niveau des 700 exahash par seconde (EH/s) ce 25 janvier.

Le hashrate du Bitcoin enregistre une baisse notable en pleine tempête hivernale américaine

Face à cette tempête historique, la blockchain du Bitcoin fonctionne donc au ralenti, suite à une baisse globale est importante de son hashrate pour l'ensemble de ses acteurs américains, au point d'impliquer un temps de production de ses blocs augmenté à plus de 12 minutes - contre 10 minutes en moyenne dans une situation normale - et une production de BTC largement réduite.

Le hashrate du leader FoundryUSA chute de 60 %

Cette baisse de la puissance de calcul allouée à la blockchain du Bitcoin touche plus particulièrement certains acteurs de cette industrie, comme le leader FoundryUSA qui a vu son hashrate enregistrer un recul très important de l'ordre de 60 % depuis la fin de semaine dernière, soit environ 200 EH/s à lui tout seul.

D'autres acteurs américains du secteur enregistrent également des baisses notables, comme par exemple la société Luxor qui a vu son hashrate passer de 45 EH/s à moins de 20 EH/s au cours de la même période.

Le mineur FoundryUSA enregistre une baisse de 60 % de son hashrate

Toutefois, la résilience de la blockchain du Bitcoin commence déjà à se mettre en œuvre, avec une puissance de calcul qui affiche un retour à la hausse au-dessus des 900 EH/s sur les dernières heures et un réajustement de la difficulté déjà en cours.

Cette situation extrême démontre la capacité de l'industrie minière du Bitcoin à adapter rapidement sa consommation énergétique en fonction de l'état du réseau et de la quantité d'électricité effectivement disponible, devenant ainsi les principaux acteurs de sa stabilisation et de sa rentabilité augmentée.

