Le président de Colombie souhaite miser sur le mining de Bitcoin (BTC)

Le minage de Bitcoin (BTC) pourrait représenter une opportunité économique pour la Colombie, selon son président Gustavo Petro. Il souhaite ainsi installer des équipements de mining sur la côté caribéenne du pays.

La Colombie pourrait se lancer dans le mining de Bitcoin

Le président Gustavo Petro a fait part de ses remarques dans une publication X, soulignant le rôle que peut jouer la Colombie pour un minage plus propre de Bitcoin :

Si les monnaies virtuelles reposent sur des énergies fossiles, le réchauffement climatique s’emballe et l’effondrement climatique devient inévitable. Mais aujourd’hui, les pays disposant d’abondantes énergies propres inexploitées, comme le Venezuela et le Paraguay, parviennent à attirer les investissements dans le minage du Bitcoin.

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Gustavo Petro suggère donc que la Colombie mise sur le mining, en particulier les régions de la côte caribéenne. Selon lui, les villes de Santa Marta, Riohacha et Barranquilla seraient très adaptées pour développer cette industrie. Il regrette par ailleurs que le maire actuel de Barranquilla, Alejandro Char, se soit opposé à cette idée :

Char n’a pas voulu saisir cette opportunité, mais elle représente une impulsion considérable pour le développement des Caraïbes. C’est pourquoi un dialogue s’impose entre le président et la communauté Wayúu, afin que celle-ci devienne copropriétaire de ce projet.

Le président compte développer ce projet avec le peuple amérindien Wayúu, très implanté dans la région en question.

Une tendance en Amérique du Sud ?

Plusieurs pays d’Amérique du Sud ont misé sur le mining de Bitcoin. Au Paraguay, les machines de mining illégales saisies par la justice sont désormais utilisées pour miner de la cryptomonnaie. Par ailleurs, le Venezuela a créé une agence nationale de minage de BTC dès 2018. Au Chili, la société d’exploitation de cuivre Codelco, qui est partiellement nationalisée, a utilisé son énergie solaire excédentaire pour miner du Bitcoin.

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Les initiatives venant directement des États restent cependant à ce stade assez timides, se heurtant souvent à des réticences locales. Le projet de Gustavo Petro, qui compte s’associer avec une communauté implantée dans une région précise, est donc relativement inédit. Reste à voir s’il sera mis en place.

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Source : Gustavo Petro via X

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