Le Paraguay se lance dans le minage de Bitcoin (BTC) grâce aux saisies judiciaires

Grâce à de nombreuses machines saisies, le Paraguay se lance dans un projet pilote sur le minage de Bitcoin (BTC). Lumière sur cette initiative, dont l'objectif est de valoriser les surplus énergétiques.

Le Paraguay se lance dans le minage de Bitcoin (BTC)

Lorsque le sujet des réserves stratégiques de Bitcoin a pris de l’ampleur l’année dernière, la question pour les gouvernements de garder les BTC saisis s’est également posée. Pour sa part, le Paraguay a révélé cette semaine avoir choisi une alternative particulièrement intéressante, à savoir garder les machines de minage saisies, afin de les utiliser pour son propre compte.

En effet, l’Administración Nacional de Electricidad (ANDE) et la société Morphware ont officialisé un partenariat, afin d’exploiter les « milliers de machines de minage saisies » grâce aux surplus hydroélectriques, comme l’ont souligné nos confrères de Bitcoin Magazine.

🧑‍🏫 En apprendre plus sur le minage de Bitcoin (BTC)

Avec une énergie hydroélectrique bon marché, le Paraguay a attiré bon nombre de mineurs ces dernières années. Or, une partie d’entre eux opérerait illégalement, notamment en se branchant au réseau sans autorisation ou en falsifiant leur déclaration d’activité pour profiter de tarifs plus avantageux. Ces dérives ont donc conduit aux saisies dont il est question aujourd’hui, et 1 500 ASICs seront mis à disposition dans le cadre de ce projet pilote.

Pour l’heure, le sort des futurs bitcoins minés pendant les opérations n’est pas encore clair. En effet, ceux-ci pourraient tant être vendus directement pour financer des services publics, tels que l’éducation ou la sécurité sociale, qu’être conservés avec la vision d’un bénéfice à plus long terme. Néanmoins, Kenso Trabing, le PDG de Morphware, a exprimé ses craintes quant à une garde de bitcoins gérée au niveau gouvernemental, compte tenu du fait que le pays serait en proie à de nombreuses cyberattaques ces dernières années.

👉 Dans l'actualité également — +8,1 % en 24h : le Bitcoin résiste face à la guerre au Moyen-Orient

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC est de 71 000 dollars, en hausse de 6,1 % sur les dernières 24 heures, tandis que la puissance de calcul déployée sur le réseau Bitcoin par les mineurs est actuellement de 890 EH/s, selon les données de CoinWarz.

Source : Bitcoin Magazine

