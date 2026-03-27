Pourquoi MARA a-t-elle vendu 1,1 milliard de dollars de Bitcoin (BTC) ?

MARA, le géant du minage de Bitcoin, a vendu ce mois-ci 15 133 BTC pour environ 1,1 milliard de dollars. À quoi a servi le produit de cette vente ?

MARA vend 15 133 bitcoins

Dans un contexte de baisse du cours du Bitcoin (BTC) et d’une concurrence de plus en plus prononcée, nous observons de plus en plus de mineurs se tourner vers d’autres sources de revenus potentiellement plus rémunératrices, comme le calcul lié à l’intelligence artificielle (IA).

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Alors que nous avons développé ce sujet jeudi midi pendant notre live, le géant MARA nous donne un nouvel exemple de la transition qui s’opère, en annonçant la vente de 15 133 bitcoins pour un montant total d’environ 1,1 milliard de dollars. Cette vague de ventes menée entre le 4 et le 25 mars, commentée par Fred Thiel, le PDG de MARA, a notamment servi à désendetter l’entreprise et financer ses développements dans l’IA :

Notre décision de vendre une partie de nos avoirs en bitcoins s'inscrit dans une stratégie d'allocation de capital visant à consolider notre bilan et à positionner l'entreprise pour une croissance à long terme. En remboursant plus d'un milliard de dollars de dette à un prix inférieur à sa valeur nominale, nous avons récupéré environ 88 millions de dollars de valeur qui auraient autrement été perdus, réduit la dilution potentielle des actionnaires et utilisé nos avoirs en bitcoins pour désendetter significativement notre bilan selon nos conditions. Cette transaction renforce notre flexibilité financière et accroît nos options stratégiques, alors que nous nous diversifions au-delà du simple minage de bitcoins pour nous orienter vers l'énergie numérique et les infrastructures d'IA/HPC.

Concernant le désendettement, des obligations arrivant normalement à échéance en 2030 et en 2031 ont ainsi été rachetées « de gré à gré avec certains détenteurs », pour un montant total de 924,1 millions de dollars.

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Le mois dernier, nous revenions sur le fait qu’au 4e trimestre 2025, MARA avait enregistré 1,7 milliard de dollars de pertes.

Alors que le BTC peine à trouver une direction claire, nous verrons de quelle manière ce bear market impactera l’économie des mineurs. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’actif s’échange à 68 600 dollars, en baisse de 2,1 % sur 24 heures.

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Source : MARA

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