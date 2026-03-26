Depuis son lancement, Binance a imposé une domination sans partage dans le secteur du trading crypto avec une part de marché qui dépassait bien souvent les 75 %. Une réalité qui pourrait bien être en train de changer, avec une concurrence désormais issue de la finance traditionnelle et un désintérêt marqué des investisseurs pour les cryptomonnaies.

Binance : la chute enclenchée d'un leader ?

La domination de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance sur le marché crypto rencontrerait-elle quelques difficultés suite à l'arrivée désormais largement enclenchée des acteurs institutionnels ?

La question mérite d'être posée alors que sa part de marché sur le trading spot du Bitcoin est tombée à 27 % au mois de février et à 32 % pour le reste des altcoins, selon les données de Kaiko reprises par Bloomberg.

Part de marché du trading spot de Binance

Un recul notable que de nombreux analystes associent plus précisément à la crise historique d'octobre dernier et ses 20 milliards de dollars évaporés en moins de 24 heures. Et pour cause, de sérieux doutes persistent sur sa capacité à avoir largement augmenté le montant des liquidations enregistré du fait d'un mauvais fonctionnement de ses oracles de prix.

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Une situation qui participerait pleinement au recul actuel de Binance, du fait de la migration enclenchée par de nombreux traders de tout ou partie de leurs activités sur des exchanges concurrents, comme la désormais incontournable Hyperliquid sur le marché des contrats perpétuels, mais également les plus réglementairement correctes Kraken et Coinbase.

Car certains observateurs associent également la baisse d'attractivité de la plateforme Binance au début de ses déboires réglementaires avec la SEC américaine en 2023, lorsque son fondateur emblématique Changpeng Zhao a dû abandonner son poste de PDG, puis à l'apparition des ETF Bitcoin et Ethereum spot sur le marché traditionnel américain début 2024.

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Un avenir en dehors du (seul) secteur crypto

Dans ce contexte, la récente volonté affichée par Binance de contrôler plus fermement les market makers pourrait presque prendre des allures de mauvais timing, suite à la publication de directives et de jalons pour encadrer leur activité, accompagnée de menaces de sanctions et d'une inscription sur liste noire pour les contrevenants.

Les équipes de projet doivent sélectionner et gérer avec soin les teneurs de marché en procédant à une vérification préalable approfondie, en établissant des contrats clairs précisant les rôles et les exigences de conformité, et en surveillant en permanence leur activité afin de préserver la stabilité du projet et les intérêts de la communauté. Binance

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Alors, quelle place va bien pourvoir occuper Binance dans un marché crypto actuellement en pleine mutation ?

Peut-être que son salut se trouve plus précisément en dehors, comme par exemple avec l'or (XAUT) dont le marché perpétuel vient d'enregistrer 6,4 milliards de dollars de volume quotidien, selon les données de CryptoQuant, au point d'en faire l'un des actifs de son top 5 actuel.

Le XAUT perpétuel de Binance enregistre 6,4 milliards de dollars de volume quotidien

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Sources : Bloomberg, Binance, CryptoQuant

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