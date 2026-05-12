Selon un récent communiqué, la plateforme Crypto.com serait devenue la première entité approuvée par les Émirats arabes unis en capacité de permettre le paiement des services gouvernementaux de Dubaï en cryptomonnaies, suite à l'obtention d'une licence de Stored Value Facilities (SVF). Qu'est-ce que cela implique concrètement ?

Les Émirats arabes unis autorisent les paiements crypto pour les services gouvernementaux de Dubaï

L'adoption des cryptomonnaies s'accélère un peu partout dans le monde, avec des prises en charge désormais inscrites au niveau des gouvernements eux-mêmes, comme le confirme la volonté des Émirats arabes unis de les inscrire dans leur logique de paiement interne, pour la région de Dubaï.

En effet, cet émirat emblématique de la péninsule arabique ambitionne depuis quelque temps déjà de numériser la majorité des opérations de paiement effectuées dans le cadre de ses services gouvernementaux, avec un taux impressionnant de 90 % annoncé pour la fin de cette année.

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Une initiative menée en partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Crypto.com, dont la filiale domiciliée aux Émirats arabes unis, Foris DAX Middle East FZE, vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine en obtenant une licence officielle de Stored Value Facilities (SVF) délivrée par la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE).

De ce fait, Crypto.com devient le premier fournisseur de services sur crypto-actifs (VASP) implanté aux Émirats arabes unis en capacité de permettre d'effectuer des paiements gouvernementaux avec de la crypto, en collaboration avec le ministère des Finances de Dubaï, selon le directeur des opérations de Crypto.com pour les Émirats arabes unis et Bahreïn, Mohammed Al Hakim.

Nous sommes désormais en mesure d’offrir ce qu’aucune autre plateforme crypto ne peut proposer, en fournissant des services de paiement exclusifs en crypto-actifs pour les frais administratifs du gouvernement de Dubaï aux résidents des Émirats arabes unis. C’est un immense honneur de pouvoir désormais lancer notre partenariat avec Dubai Finance et de jouer notre rôle non seulement dans la mise en œuvre de la stratégie de paiement sans espèces, mais aussi dans la promotion de l’avenir des paiements numériques aux Émirats arabes unis. Mohammed Al Hakim

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Crypto.com confirme son implantation locale

Dans les faits, cette licence permet donc à Crypto.com d'occuper une position centrale dans le cadre de la stratégie « sans espèces » déployée par le gouvernement de Dubaï, puisque « toute personne souhaitant utiliser ces services de paiement par crypto-actifs doit s'enregistrer sur [sa] plateforme » au préalable.

Selon le communiqué de Crypto.com, les paiements crypto effectués feront l'objet d'un règlement « en dirhams des Émirats arabes unis ou en stablecoins adossés au dirham et approuvés par la CBUAE, garantissant ainsi la sécurité des paiements ».

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Cette avancée confirme le positionnement avant-gardiste des Émirats arabes unis vis-à-vis des technologies émergentes, alors que son gouvernement annonçait il y a peu sa volonté de devenir le premier au monde à fonctionner avec l'intelligence artificielle (IA).

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Source : Crypto.com

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