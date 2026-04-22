Le Bitcoin considéré comme un « levier de rayonnement de la puissance américaine » : Récap crypto de la nuit du 21 au 22 avril 2026

Entre nouvelles régulations, turbulences sur le marché et déclarations géopolitiques, la nuit a été mouvementée pour l’écosystème crypto. Retour sur les faits marquants des dernières heures.

Bitcoin et puissance géopolitique

L’amiral Samuel Paparo, commandant de l’Indo-Pacifique américain, a déclaré devant le Sénat que Bitcoin est une réalité et un outil précieux de l’informatique pour la projection de puissance.

Dans le même temps, le Bitcoin est reparti à la hausse autour de 78 000 dollars, alors que Goldman Sachs a déposé un dossier pour son premier ETF BTC et que les flux estimés atteignent près de 100 milliards de dollars.

Strategy a acheté 34 164 BTC en une semaine, portant sa réserve à plus de 815 000 BTC, tandis que les tensions autour du détroit d’Ormuz relancent les débats sur le rôle géopolitique des cryptomonnaies et les risques liés aux stablecoins.

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Vers une licence nationale crypto aux États-Unis

Des élus américains ont présenté le PACE Act, un projet de loi bipartisan visant à instaurer une licence nationale de paiements pour les fintech et crypto, placée sous la supervision de l’OCC. Ce dispositif permettrait aux entreprises de proposer leurs services de paiement à l’échelle fédérale. Cette initiative intervient dans un contexte de surveillance accrue des services crypto et fintech par les autorités, notamment avec les récents dossiers liés à l’OCC.

Justin Sun attaque World Liberty Financial

Justin Sun a déposé une plainte contre World Liberty Financial devant un tribunal fédéral en Californie, affirmant que le projet a gelé ses tokens $WLFI, lui a retiré ses droits de vote et a menacé de les brûler sans justification.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions autour du projet WLFI, lié au clan Trump, marqué par des controverses sur la gouvernance et des accusations de liens avec un groupe criminel international.

Tensions persistantes au Moyen-Orient

Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a déclaré que la prolongation du cessez-le-feu par Donald Trump n’a aucun sens et vise seulement à gagner du temps pour préparer une attaque surprise, ajoutant que l’Iran détient actuellement l’initiative. P

ar ailleurs, l’administration Trump envisagerait un plan de sauvetage financier pour les Émirats arabes unis afin de compenser les pertes subies par le pays à cause du conflit avec l’Iran.

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