BIP-110 : La nouvelle tentative de Bitcoin Knots pour bannir les données non-monétaires

Le BIP-110, porté par l’implémentation Bitcoin Knots, propose un soft fork d’un an pour restreindre le stockage abusif de données non financières sur Bitcoin. Ce changement, motivé par la montée du spam on-chain, relance les tensions entre partisans d’un Bitcoin neutre et défenseurs d’un protocole monétaire strict.

Un « soft fork » temporaire pour endiguer le stockage de données

Après la frénésie des Ordinals, tokens et NFT sur Bitcoin en 2023 et 2024, ayant provoqué une forte augmentation des frais de transaction, la communauté s’est scindée en 2 camps.

D’un côté, Bitcoin Core, qui estime que ces usages, bien que discutables, ne peuvent être interdits sans compromettre la neutralité du protocole. De l’autre, Bitcoin Knots, mené par Luke Dashjr, qui plaide pour leur censure afin de préserver l'usage strictement monétaire de la blockchain.

Alors qu'une première proposition de fork du camp Knots a échoué à récolté un soutient suffisant, ces derniers reviennent à la charge avec une nouvelle proposition : Le BIP-110.

BIP-110

Ce BIP-110, aussi appelé « Reduced Data Temporary Softfork », est une proposition d’amélioration du protocole Bitcoin visant à limiter temporairement la taille des données non monétaires incluses dans les transactions. Elle introduit ainsi un soft fork d’une durée d’un an, dont l’objectif est de recentrer Bitcoin sur sa fonction première de monnaie décentralisée et fonctionnant en pair à pair.

Concrètement, le BIP-110 ajoute des règles de validation plus strictes pendant 1 an. Par exemple, il réintroduit une la taille des scripts d'output des transaction limitée à 34 octets (sauf pour OP_RETURN jusqu’à 83 octets), les données ajoutées aux transactions via l'opcode PUSHDATA ou dans les signatures Taproot sont plafonnées à 256 octets, et certaines versions de scripts non standards deviennent invalides.

L’objectif de ce nouveau BIP est donc de réduire la publication des transactions jugées par certains comme du « spam », souvent liées à des tokens non fongibles (NFT) ou memecoins.

Cependant, bien que les motivations derrière ce BIP soient louables, son adoption constituerait essentiellement un retour en arrière sur des limites précédemment levées par Bitcoin Core. Bitcoin Knots ne propose à ce stade aucune solution durable et réellement efficace pour empêcher l’inscription de données arbitraires on‑chain, si tant est qu’un tel objectif soit techniquement atteignable.

Un BIP qui risques une scission de la blockchain Bitcoin

Même parmi les développeurs de Bitcoin Core, nombreux sont ceux qui considèrent que l'inscription de données non monétaires « pollue » la blockchain.

Toutefois, leur approche se veut plus pragmatique : ils reconnaissent que ces données étaient déjà inscrites bien avant, souvent via des méthodes encore plus nuisibles pour le réseau, comme les Stamps ou les transactions non standards directement confirmées par les mineurs, contournant ainsi les filtres des nœuds.

Le BIP-110 peut être activé de 2 manières.

La première passe par une activation par les mineurs (Miner Activated Soft Fork ou MASF) avant le 1er septembre 2026, si 55 % des blocs d’une période de 2 016 blocs signalent leur soutien.

La seconde pourrait arrivé si la première échoue, elle repose sur un User Activated Soft Fork (UASF), comme lors de la blocksize war de 2017, les nœuds imposent alors eux-mêmes les nouvelles règles en refusant les blocs qui ne les respectent pas.

Actuellement seul 2,4 % des noeuds du réseaux ont activé le BIP-110.

Répartition des logiciels Bitcoin utilisés sur le réseau

Le principal risque, si le BIP-110 est activé via un UASF, réside dans ce seuil réduit à 55 % : il pourrait entraîner une désynchronisation des nœuds si aucun mineur les soutiens, voire provoquer un hard fork si des mineurs les soutiennent, en excluant de la chaîne principale la minorité de 45 %.

Source : BIP-110, ClarkMoody

