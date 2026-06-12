Bitcoin : 7 millions de BTC seraient vulnérables au risque quantique, selon Coinbase

Lorsqu’il n’est pas question de sa baisse actuelle, le Bitcoin se retrouve confronté à l’approche d’un risque quantique dont la date de déclenchement effective reste difficile à estimer. De quoi alimenter de nombreuses études, comme celle de Coinbase qui vient d’identifier 7 millions de BTC considérés comme vulnérables.

Risque quantique vs Bitcoin : Coinbase dresse un état des lieux alarmant

Il aura suffi de la publication d'un rapport rédigé par l'équipe Google Quantum AI en avril dernier sur le risque quantique appliqué au Bitcoin et à Ethereum pour déclencher une prise de conscience évidente de l'écosystème crypto au sujet de la nécessité de se préparer à ce choc informatique à venir.

L'occasion pour certains acteurs du secteur de publier leurs propres rapports, comme par exemple avec la structure d'analyse Glassnode qui a estimé en mai dernier qu'une proportion de un Bitcoin sur trois actuellement en circulation fait face à une exposition avérée, soit un peu plus de 6,5 millions de BTC.

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Un exercice auquel vient également de se plier le « Conseil consultatif sur le quantique » de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, dans le cadre d'un rapport intitulé : « Migration post-quantique et cryptomonnaies abandonnées », publié ce 11 juin.

Le but annoncé de ce document ? Aborder « l’une des questions les plus difficiles auxquelles les communautés blockchain seront confrontées dans un avenir post-quantique : que faire des crypto-actifs vulnérables ou abandonnés qui ne seront jamais transférés vers des adresses résistantes aux ordinateurs quantiques ? »

Le rapport souligne la nécessité pour l’écosystème crypto de commencer dès maintenant les travaux de planification technique et les discussions de gouvernance, bien avant que les ordinateurs quantiques ne deviennent une menace concrète. Coinbase

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7 millions de BTC actuellement vulnérables : quelles solutions possibles ?

Bien évidemment, de nombreux projets crypto de premier plan n'ont pas attendu ce rapport de Coinbase pour entamer l'intégration de systèmes résistants au risque quantique dans le cadre de roadmaps dédiées, comme par exemple les blockchains Ethereum, Solana, NEAR et XRP Ledger de Ripple.

Une question toutefois un peu différente pour le Bitcoin, puisqu'il existe plusieurs centaines de milliards de dollars de BTC actuellement considérés comme perdus... qu'un petit malin tente actuellement de revendiquer légalement du fait de leur caractère supposément « abandonné ».

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Selon le rapport de Coinbase, environ 7 millions de BTC sont actuellement vulnérables à une attaque quantique, dont 1,7 million sont stockés dans d’anciennes adresses de type P2PK et le reste exposé suite à des adresses compromises. Mais le véritable problème concerne « les cryptomonnaies que personne ne va déplacer avant la date limite de migration ».

Face à cette situation, deux solutions restent possibles. La première consiste à détruire les BTC concernés à l'aide d'une procédure de gel définitive très polémique. La seconde ? Ne rien faire et laisser les propriétaires décider eux-mêmes, si toutefois ils existent et/ou possèdent encore les clés privées nécessaires.

Deux options extrêmes entre lesquelles Coinbase tente de trouver un compromis, en proposant trois alternatives possibles :

Limiter le nombre de cryptomonnaies vulnérables que l'on peut déplacer dans chaque bloc ;

Ajouter des preuves cryptographiques spéciales pour remplacer les signatures historiques ;

Permettre de s’engager dans une migration sans avoir à déplacer leurs fonds immédiatement.

De simples propositions qui s'accompagnent toutefois de deux recommandations explicites : commencer les travaux de migration dès maintenant et communiquer de manière claire et transparente sur la prise en charge de cette situation.

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Source : Coinbase

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