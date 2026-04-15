Risque quantique : ces chercheurs veulent geler les Bitcoins de Satoshi Nakamoto

Un moyen de protéger le réseau Bitcoin des attaques quantiques serait-il le gel de BTC ? C’est la piste suggérée par le Cypherpunk Jameson Lopp, ainsi que d’autres chercheurs. Zoom sur cette éventualité.

Geler des Bitcoins pour les protéger du risque quantique

Le Cypherpunk et CTO de Casa, Jameson Lopp, a proposé ce changement via GitHub dans la journée d’hier, aux côtés de 5 autres personnes. Baptisée « Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset », la proposition BIP-361 entend gérer le risque que constituent les Bitcoins abandonnés, qui sont parfois vulnérables aux attaques quantiques.

Pour rappel, de nombreux BTC (estimés autour de 1,7 million à ce stade), sont bloqués dans d’anciennes adresses P2PK, un protocole initialement utilisé par le réseau Bitcoin. Mais ces adresses ne sont pas suffisamment sécurisées pour résister à des attaques quantiques.

Parmi ces adresses, on trouve le magot de Satoshi Nakamoto. Les Bitcoins détenus par le créateur du réseau de paiement sont estimés à 81,2 milliards de dollars au cours actuel.

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C’est cette problématique que compte régler le BIP-361. Pour cela, il propose un plan en plusieurs phases. Premièrement, il s’agirait d’empêcher de nouveaux fonds d’être envoyés sur les anciennes adresses vulnérables. La 2e phase invaliderait les signatures P2PK, pour que celles-ci ne soient plus utilisables. Cela reviendrait à geler les BTC qui existent encore sur ces anciennes adresses.

Geler les Bitcoins de Satoshi Nakamoto

Tous les Bitcoins « en sommeil », qui représentent à ce stade 31 % des BTC existants, deviendraient alors inaccessibles. Pour les défenseurs de la proposition BIP-361, cela constitue un double avantage. Cela réduit d’une part le risque d’attaque quantique, et cela réduit également mécaniquement l’approvisionnement en BTC. La mesure pourrait donc soutenir une éventuelle hausse du cours.

Cette proposition est radicalement différente de toute autre dans l’histoire du Bitcoin, tout comme la menace posée par l’informatique quantique est radicalement différente de toute autre menace dans l’histoire du Bitcoin.

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Que se passerait-il alors pour les personnes qui retrouveraient subitement leurs phrases de récupération, ou qui voudraient de nouveau accéder à leurs BTC qu’ils pensaient geler ? Pour ce cas de figure, le plan du BIP-361 propose une troisième phase. Elle permettrait aux utilisateurs de générer une « preuve résistante au quantique » pour accéder de nouveau à leurs fonds.

Le BIP-361 suggère une timeline à 3 ans pour la première phase, puis une nouvelle date limite 2 ans plus tard pour la seconde phase. La dernière phase pourrait être mise en place à une date qui reste à déterminer.

Il ne s’agit pas d’une attaque offensive, mais bien défensive : notre thèse est que l’écosystème Bitcoin souhaite se défendre, ainsi que ses intérêts, contre ceux qui préféreraient ne rien faire et laisser un acteur malveillant détruire à la fois la valeur et la confiance.

La communauté Bitcoin partagée sur le sujet

Cette proposition a reçu un accueil mitigé de la communauté. Si certains saluent le caractère innovant du BIP-361, d’autres estiment qu’il s’agit ni plus ni moins qu’une confiscation des BTC, et qu’il s’agirait d’une dérive « autoritaire ». D’autre pointent du doigt qu’une évolution d’une telle ampleur pourrait conduire à la création d’un fork de Bitcoin, comme le réseau en a connu dans ses premières années.

Les utilisateurs inactifs ne doivent pas être un dommage collatéral.

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La proposition devrait en tout cas susciter de nombreux débats dans la communauté Bitcoin. Elle montre par ailleurs que le risque quantique est un des narratifs puissants du moment. Il est encore difficile à ce stade de voir quelle proposition de protection l’emportera, tant le sujet divise.

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Source : Github

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