Ces adresses Bitcoin de 2014 détruisent 8,3 millions de dollars de BTC

Cette semaine, un investisseur non identifié a envoyé un peu plus de 107 bitcoins sur une adresse de burn. Coup de projecteur sur cet évènement qui interroge.

107 bitcoins partent en fumée

Techniquement parlant, il n’est pas toujours possible de détruire totalement une cryptomonnaie sur une blockchain. C’est pourquoi le concept de burn existe, à savoir le fait d’envoyer les cryptomonnaies à détruire sur une adresse dont personne ne contrôle la clé privée.

Bon nombre de ces adresses existent, et sur Bitcoin (BTC), il y a, par exemple, l’adresse 1111111111111111111114oLvT2.

Lundi après-midi, cette adresse a reçu un peu plus de 107 BTC en 5 transactions, comme l’a souligné en premier l’analyste on-chain Sani sur X mardi matin :

🚨🚨🚨 Someone just broadcasted 5 transactions totaling 107 BTC to the Bitcoin "burn address" 1111111111111111111114oLvT2

😢😢 https://t.co/O8qeGjrzG9 pic.twitter.com/oQplxtQgSd — Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) May 26, 2026

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Au moment des faits, cela valait 8,3 millions de dollars et impossible de dire à l’heure actuelle ce qui a motivé ces transactions. Erreur ? Décision volontaire ? Autre chose ? Quoi qu’il en soit, l’adresse de burn utilisée ici contient aujourd’hui 807,24 bitcoins, pour une valeur de 61,2 millions de dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’exploration des 5 adresses impliquées dans ces mouvements montre que toutes sont vides. À l’exception d’une seule, celles-ci se sont montrées particulièrement peu actives ces dernières années, mais toutes présentent la particularité d’avoir été créées le 10 avril 2014. En attendant d’en savoir plus sur le sujet, le mystère reste entier.

En parallèle, le prix du BTC est actuellement de 75 800 dollars, en baisse de 1 % au cours des dernières 24 heures.

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