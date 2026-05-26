Bitcoin : croyez-vous au « super cycle » ? L'analyse de Vincent Ganne

Un débat fait rage au sein de la communauté des analystes techniques depuis le point bas du cours du bitcoin à 60 000 dollars au début du mois de février. Le cours du bitcoin est-il en bear market du cycle de 4 ans ou dans un inédit super cycle dont le point bas était les 15 000 dollars du mois de novembre 2022 ? Vincent Ganne vous explique tout et vous donne son opinion.

Le cours du bitcoin défend le support des 73000/74000 dollars US

Je commence tout d’abord par un point technique rapide sur le BTC à court terme. Le cours du bitcoin est tributaire de l’actualité géopolitique à court terme, mais il parvient malgré tout à s’accrocher au support des 73 000 dollars, l’ancien record du mois de mars 2024, de même qu’à la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines.

Le marché fera un retour vers ses plus bas uniquement si ces supports cèdent, quand ces lignes sont écrites, ce n’est pas le cas.

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Super cycle VS cycle de 4 ans, le débat fait rage

Le débat qui oppose les analystes techniques sur le moyen/long terme est simple : soit le BTC évolue toujours au sein de son cycle de 4 ans et donc les 60000 dollars US du mois de février dernier ne sont pas le bottom annuel. Soit le cours du bitcoin évolue dans un inédit super cycle dont le bottom était les 15 000 dollars US de novembre 2022 reléguant les 60 000 dollars US au rang de creux intermédiaire.

C’est l’institutionnalisation du cours du bitcoin et l’arrivée du Clarity Act US qui sont la pierre d’angle du scénario du super cycle bitcoin.

La question est centrale car si c’est le super cycle qui domine alors vous ne reverrez jamais les 60 000 dollars US et donc vous avez manqué le point bas. Si c’est le cycle de 4 ans, il faut un dernier drop d’ici octobre prochain pour vous positionner autour de 50 000 dollars US.

Le graphique et l’infographie ci-dessous décrivent le cycle de 4 ans dont le point bas ne serait donc pas encore fait, ainsi que le super cycle bitcoin dont le point bas intermédiaire serait fait à 60 000 dollars US depuis février dernier.

La moyenne mobile à 200 jours en juge de paix

Alors comment trancher entre les deux hypothèses ? La vérité sera peut-être entre les deux, mais je pense que la moyenne mobile à 200 jours peut servir de frontière entre les deux scénarios car elle a toujours eu un impact cyclique sur le cours du bitcoin, à travers sa pente et son positionnement par rapport au prix du BTC.

Si ce dernier évolue en dessous et qu’elle conserve une pente baissière, alors le cycle de 4 ans a toujours le dessus. Mais si ce printemps le cours du bitcoin était en mesure de franchir sa moyenne mobile à 200 jours, elle-même reprenant une pente haussière, alors cela validerait l’hypothèse du super cycle.

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