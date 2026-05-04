Jusqu'où peut aller le « short squeeze » du Bitcoin ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin continue d’afficher sa résilience haussière depuis la fin du mois de février et le conflit géopolitique au Moyen-Orient. Porté par un mouvement de « short squeeze », le BTC a rejoint les 80 000 dollars. Peut-il encore aller plus haut à court terme ?

Le scénario de « short squeeze » a été confirmé

Dans mes précédentes contributions sur Cryptoast, j’avais souligné le fait qu’un scénario de « short squeeze » était probable sur le prix du Bitcoin, c’est-à-dire une hausse du prix du BTC en lien avec une liquidation des positions vendeuses à effet de levier.

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Cette vue de marché a été confirmée par l’action des prix avec un cours du bitcoin qui a rejoint la résistance des 80 000 dollars et un contrat futur bitcoin du CME qui a comblé le gap baissier ouvert le lundi 2 février dernier.

Depuis le début des opérations militaires contre l’Iran le 28 février dernier, une majorité de traders sur contrat à terme bitcoin (produit financier à effet de levier) a considéré que le BTC était le candidat idéal pour profiter d’une pression baissière sur les actifs risqués en bourse.

C’est pour cette raison que les positions vendeuses à effet de levier ont pris un poids massif et largement dominant au sein des positions de trading à effet de levier. Ce positionnement agressivement short était l’opposé du positionnement agressivement long du milieu du mois de janvier.

Dans ce type de positionnement extrême, nous observons régulièrement une phase de prise de stops, de chasse à la liquidité et c’est ce qui se passe depuis le début du mois d’avril sur le BTC et qui se confirme ce début de mois de mai.

Tant que les positions vendeuses à levier vont conserver ce poids dominant à l’excès, il est probable que le mouvement de chasse aux stops des vendeurs se poursuivra. Avec l’adage « Sell In May And Go Away », la période n’est certes pas propice à la hausse du marché, mais ce dernier pourrait continuer de se reprendre tant que les liquidations de positions short se produisent.

Les graphiques ci-dessous décrivent les positions de trading à effet de levier via les données de funding ainsi que l'historique récent de liquidations sur le BTC 👇

Sur le plan technique, la moyenne mobile à 200 jours sera décisive

Jusqu’à quel prix pourrait se développer ce mouvement de « short squeeze » sur le cours du bitcoin ? La résistance des 80 000 dollars a été rejointe, il s’agit de la première résistance technique horizontale tangible, l’ancien plus bas du mois de novembre dernier.

Cet obstacle technique peut agir sur le marché à court terme, mais le potentiel encore important de positions à effet de levier vendeuses rend possible encore un peu de hausse.

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Je mets notamment sous très haute surveillance la moyenne mobile à 200 jours sur le cours du Bitcoin qui dans l’historique du BTC a toujours servi de frontière entre la phase de bear market cyclique et l’engagement d’un nouveau cycle haussier. Elle se situe actuellement à 83 500 dollars.

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