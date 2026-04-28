Le Bitcoin peut-il dépasser la résistance majeure à des 80 000 $ ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin est toujours en hausse de plus de 13 % depuis la fin du mois de février dernier et le début des opérations militaires contre l’Iran, soit une très nette surperformance sur les indices boursiers du marché actions. Mais la résistance majeure à 80 000 dollars bloque, est-ce la fin du rebond ?

le 28 avril 2026 à 10:30.

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Depuis le 28 février, le cours du Bitcoin a surperformé les indices boursiers du marché des actions grâce aux flux entrants sur les ETF BTC spot et aux achats de Strategy.

Cette phase de reprise s’est construite malgré un environnement macroéconomique incertain avec un détroit d’Ormuz toujours complètement fermé, ce qui souligne la résilience actuelle du marché crypto. Mais attention, la résistance majeure à 80 000 dollars fait désormais obstacle à la reprise.

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La résistance technique à 80 000 dollars a une dimension majeure

Le seuil des 80000 dollars constitue une résistance technique majeure qui correspond au gap baissier ouvert début février sur le contrat future BTC du CME. Il correspond aussi à une zone de forte concentration d’intérêts sur le marché des options, notamment avec un important call wall qui agit comme une barrière à la progression des prix.

Cette zone coïncide également avec des niveaux graphiques clés issus des anciens supports devenus résistances. La résistance à 80 000 dollars a donc une dimension extrême, mais il est encore possible qu’elle soit franchie tant que le support à 73/75000 dollars est préservé à court terme et surtout car un scénario de short squeeze reste possible.

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La domination totale des positions short à effet de levier rend toujours possible un short squeeze

Malgré cette résistance, la structure du marché dérivé reste en effet un facteur de soutien potentiel. Les données de funding rate pondérées par l’open interest montrent une domination persistante des positions short à effet de levier, traduisant un biais baissier du consensus spéculatif.

Ce positionnement crée les conditions idéales pour un éventuel short squeeze : en cas de franchissement des 80 000 dollars, les vendeurs à découvert pourraient être forcés de racheter en urgence leurs positions, alimentant une accélération haussière brutale.

Ainsi, paradoxalement, le scepticisme actuel du marché pourrait devenir le carburant d’une poursuite du mouvement haussier vers la moyenne mobile à 200 jours autour des 84 000 dollars.

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Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

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