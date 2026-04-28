Le Bitcoin peut-il dépasser la résistance majeure à des 80 000 $ ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin est toujours en hausse de plus de 13 % depuis la fin du mois de février dernier et le début des opérations militaires contre l’Iran, soit une très nette surperformance sur les indices boursiers du marché actions. Mais la résistance majeure à 80 000 dollars bloque, est-ce la fin du rebond ?

Bitcoin en patron depuis le 28 février

Depuis le 28 février, le cours du Bitcoin a surperformé les indices boursiers du marché des actions grâce aux flux entrants sur les ETF BTC spot et aux achats de Strategy.

Cette phase de reprise s’est construite malgré un environnement macroéconomique incertain avec un détroit d’Ormuz toujours complètement fermé, ce qui souligne la résilience actuelle du marché crypto. Mais attention, la résistance majeure à 80 000 dollars fait désormais obstacle à la reprise.

Acheter la crypto Bitcoin en quelques clics avec Finst

La résistance technique à 80 000 dollars a une dimension majeure

Le seuil des 80000 dollars constitue une résistance technique majeure qui correspond au gap baissier ouvert début février sur le contrat future BTC du CME. Il correspond aussi à une zone de forte concentration d’intérêts sur le marché des options, notamment avec un important call wall qui agit comme une barrière à la progression des prix.

Cette zone coïncide également avec des niveaux graphiques clés issus des anciens supports devenus résistances. La résistance à 80 000 dollars a donc une dimension extrême, mais il est encore possible qu’elle soit franchie tant que le support à 73/75000 dollars est préservé à court terme et surtout car un scénario de short squeeze reste possible.

Acheter la crypto Bitcoin en quelques clics avec Finst

La domination totale des positions short à effet de levier rend toujours possible un short squeeze

Malgré cette résistance, la structure du marché dérivé reste en effet un facteur de soutien potentiel. Les données de funding rate pondérées par l’open interest montrent une domination persistante des positions short à effet de levier, traduisant un biais baissier du consensus spéculatif.

Ce positionnement crée les conditions idéales pour un éventuel short squeeze : en cas de franchissement des 80 000 dollars, les vendeurs à découvert pourraient être forcés de racheter en urgence leurs positions, alimentant une accélération haussière brutale.

Ainsi, paradoxalement, le scepticisme actuel du marché pourrait devenir le carburant d’une poursuite du mouvement haussier vers la moyenne mobile à 200 jours autour des 84 000 dollars.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.