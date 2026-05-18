Bitcoin : voici les perspectives techniques à court terme – L'analyse de Vincent Ganne

Après plus de 30% de rebond depuis son point bas à 60 000 dollars au début du mois de février, le cours du bitcoin a donc échoué (au dollar près) au contact de sa moyenne mobile à 200 jours. Le bear market rally est terminé, quelles sont désormais les perspectives techniques court terme pour le BTC ?

Rejet technique baissier sous la moyenne mobile à 200 jours

Depuis le milieu du mois de mars, c’est un processus de « short squeeze » qui a eu lieu sur le cours du Bitcoin et qui a permis une reprise haussière de 60 000 dollars vers les 82 000 dollars. Je vous ai décrit ce phénomène dans mes précédentes analyses techniques sur Cryptoast, ainsi que le rôle pivot de la moyenne mobile à 200 jours qui était la cible technique de cette chasse aux stops des vendeurs à effet de levier.

C’est ainsi que la semaine passée, le cours du bitcoin a testé au dollar près sa moyenne mobile à 200 jours et celle-ci a produit un effet de rejet baissier à l’image de ce qui s’est passé lors des précédents bear market cycliques du BTC. Le schéma technique est donc en train de se répéter et cela donne de la visibilité pour les perspectives techniques à court terme.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

La moyenne mobile à 200 jours est en effet très utilisée par les investisseurs institutionnels pour évaluer la tendance de fond d’un actif financier en bourse. Au stade actuel, elle conserve une pente baissière sur le BTC comme le montre le graphique ci-dessous.

Le processus de short squeeze est terminé

Cet impact baissier de la moyenne mobile à 200 jours coïncide avec une modification de la dynamique du positionnement des traders à effet de levier. Ces derniers étaient largement exposés à la vente entre mi-mars et début mai et les liquidations de positions short ont permis un rebond du BTC.

Depuis le 10 mai, la situation s’est inversée avec un retour de la domination des positions longues à effet de levier et ce sont maintenant elles qui se font liquider et par conséquent le marché corrige.

Le graphique ci-dessous expose les données de funding pour les contrats futurs perpétuels du BTC et l’on peut voir le retour depuis début mai des positions longues à effet de levier.

La zone des 70K/73K$ est le prochain fort support technique

Après ce rejet sous la moyenne mobile à 200 jours, jusqu’où peut corriger le cours du bitcoin ? La zone des 70 000 / 73 000 dollars est une zone de fort support, c’est le record historique de l’ancien cycle et c’est aussi ici que passe le coût de production moyen par bitcoin. Le marché pourrait donc rejoindre ce support à court terme.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

C’est le dépassement de la moyenne mobile à 200 jours qui indiquera la fin du marché baissier cyclique et ce signal sera donné d’ici la fin d’année conformément au rythme habituel du cycle de 4 ans.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.