Le Bitcoin enfin de retour à 80 000 dollars ? Test de cette résistance majeure en cours

Le retour en tendance haussière du Bitcoin semble se confirmer, avec des hauts toujours plus hauts qui viennent de positionner le cours du BTC sur la résistance décisive des 80 000 dollars. On fait le point…

Retour du Bitcoin sur le niveau des 80 000 dollars

Alors qu'il se heurtait au support des 60 000 dollars début février, le Bitcoin semble avoir enclenché un retournement de tendance confirmé en ces premiers jours de mai qui vient de lui permettre d'atteindre la résistance majeure des 80 000 dollars.

De ce fait, le cours du BTC affiche désormais une hausse de 20 % sur les 30 derniers jours qui permet de réduire la distance qu'il reste encore à parcourir (36,5 %) pour pouvoir enregistrer un nouveau sommet historique au-delà des 126 000 dollars, après avoir divisé ce prix par 2 au plus fort de sa baisse.

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Le Bitcoin tente un retour sur le niveau des 80 000 dollars

Un franchissement des 80 000 dollars qui reste toutefois encore assez fragile au moment d'écrire ces lignes - et à confirmer dans un premier temps en unité de temps daily - puisque le BTC évolue actuellement aux environs des 79 500 dollars, suite à un léger recul sur les dernières heures.

Cette hausse du Bitcoin de 2 % sur les dernières 24 heures, permet également à d'autres cryptomonnaies du top 10 d'enregistrer des performances intéressantes, comme l'Ether (ETH) qui affiche un rebond de 2,6 % ou le Dogecoin (DOGE) qui survole cette tendance avec ses 4 %.

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Un BTC qui superforme largement le marché action et l'or

Depuis le début du conflit initié par les États-Unis contre l'Iran, le prix du BTC affiche une hausse supérieure à 19 % qui superforme largement les principaux indices boursiers du marché actions, mais également l'or (XAU) en baisse de 14,5 % sur cette période.

Une résilience qui permet une nouvelle fois au Bitcoin de s'imposer comme un actif de premier plan en temps de crise, notamment dans le cas d'un franchissement confirmé des 80 000 dollars qui pourrait accélérer son élan haussier, même si la prudence doit rester de mise face à un environnement géopolitique sous haute tension.

🗞️ Bitcoin : quels sont ces deux événements qui pourraient accélérer un retour à 100 000 dollars ?

De quoi relancer la perspective d'un retour programmé du BTC sur le niveau symbolique des 100 000 dollars, récemment anticipé par le stratège et analyste financier de la Sygnum Bank, Luca Köymen, si toutefois deux événements venaient à être confirmés... dont la mise en place effective du cadre réglementaire américain dédié au marché crypto, CLARITY Act, qui vient enfin de trouver un compromis sur la question sensible des rendements applicables aux stablecoins.

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Source : TradingView

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