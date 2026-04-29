Michael Saylor veut tout faire pour propulser le Bitcoin (BTC) à 10 millions de dollars

Le PDG de Strategy, Michael Saylor, compte envoyer le Bitcoin (BTC) jusqu'à 1 million de dollars. Une ambition démesurée, bâtie sur des achats récurrents et un nouveau type de produit d'investissement.

Michael Saylor présente l'avenir de Bitcoin, selon Strategy

Michael Saylor s'exprimait dans le cadre de la conférence Bitcoin 2026, qui se tient cette semaine. Son discours était centré autour du STRC, un instrument financier émis par Strategy. Il s'agit d'une action privilégiée perpétuelle cotée sur le Nasdaq, avec un retour mensuel de 11,5 % annualisé.

Pour Michael Saylor, l'idée est d'offrir une exposition indirecte à Bitcoin, sans la volatilité. Le produit est en effet adossé aux avoirs en BTC de Strategy, mais rémunère de manière régulière et prévisible.

💡 Notre guide pour acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2026

Pour Michael Saylor, ce type de produits représente le futur de Bitcoin, et c'est ce qui va conduire à la prochaine hausse du cours du BTC :

Nous avons conçu un instrument numérique qui est bon pour l'investisseur. […] C'est en train de devenir viral.

Faire exploser le cours du Bitcoin

Le PDG de Strategy mise sur un intérêt accru pour ce type de produits dans les années à venir. Selon lui, la démocratisation permettra de faire exploser le cours du Bitcoin :

Le but final ? […] Un Bitcoin à 10 millions de dollars, faire de Bitcoin un réseau de 200 000 milliards de dollars jusqu'à ce qu'il croisse encore davantage, et offre aux gens une alternative aux instruments de crédit du XXe siècle.

Pour soutenir cette croissance, Strategy compte accélérer encore le rythme d'acquisition de BTC. L'entreprise table sur des achats totaux de 473 000 BTC en 2026. Cela correspond à une somme inédite : 36,4 milliards de dollars.

À ce jour, l'entreprise a acheté un total de 818 334 BTC. Elle dispose donc de réserves de 63,4 milliards de dollars, ce qui en fait la société disposant de la plus grande quantité de Bitcoins au monde.

🌐 Pour aller plus loin – Bitcoin : une « monnaie de Schrödinger » dont le statut dépend du bon vouloir des autorités

Michael Saylor a par ailleurs réitéré sa confiance dans l'évolution du réseau de paiement, affirmant que ce dernier sera adopté largement, à mesure que les nouvelles générations hériteront du capital laissé par les anciennes :

C'est un transfert de richesse multigénérationnel d'une puissance considérable.

Bitcoin reste à ce stade le « capital idéal », selon Michael Saylor : numérique, portable, et historiquement supérieur aux alternatives (son rendement annuel moyen est de 38 % sur les 5 dernières années). A-t-il raison de tout miser sur une telle explosion du cours ? L'avenir le dira.

Recevez 20 USDC + 20 € en BTC pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Source : Bitcoin Magazine

Illustration : ReasonTV via Wikimédia Commons (CC BY)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.