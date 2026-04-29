Depuis sa création, le Bitcoin déclenche et anime de nombreux débats, comme par exemple sur la question de son statut de monnaie. Une interrogation d’autant plus complexe que les autorités semblent en faire usage selon leurs intérêts du moment, au point de brouiller encore un peu plus les pistes.

Affaire Samourai Wallet et statut du Bitcoin

Le Bitcoin est-il une monnaie ? Une interrogation qui semble aussi ancienne que la création de cette cryptomonnaie emblématique et dont la réponse dépend très clairement de l'interlocuteur concerné, car même le fondateur de Strategy, Michael Saylor, connu pour son appétit insatiable de BTC, semble estimer qu'il s'agit d'un « malentendu fondamental » à son sujet.

Une situation d'autant plus complexe que les autorités politiques et judiciaires, souvent considérées comme une référence en matière de classification de ce genre, manquent très clairement de clarté sur le sujet. Rien de surprenant toutefois, puisqu'elles confondent également le développement d'outils destinés à protéger la vie privée avec une activité criminelle, comme dans le cas de l'affaire Samourai Wallet.

Pour approfondir - Le Bitcoin (BTC) est-il une monnaie ?

De quoi motiver quelques activistes à organiser une protestation à l'aide de pancartes « Free Samourai » lors de la venue controversée du FBI à la Bitcoin Conference de Las Vegas, organisée du 27 au 29 avril. Ce qui n'a pas manqué de déclencher le soutien de l'avocate du numérique libre, Caroline Zorn, sur le réseau X.

L'affaire Samourai Wallet c'est 5 ans de prison pour avoir créé un outil protégeant la vie privée dans les transactions financières. Traduction de la justice : c'est une facilitation de blanchiment d'argent doublé d'un « comportement criminel antisocial très grave ». Caroline Zorn

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Le Bitcoin est une « monnaie de Schrödinger »

Pourquoi associer l'affaire Samourai Wallet au statut monétaire polémique du Bitcoin ? Tout simplement car l'auteur et Président de l'Institut National de Bitcoin (INBi), Alexandre Stachtchenko, a profité de cette occasion pour souligner son statut digne d'une « monnaie de Schrödinger ».

Pour rappel, il s'agit d'une expérience de pensée imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger, afin de tester les limites de la physique quantique, impliquant un chat supposément placé dans une boite hermétique et dont le statut peut de ce fait être à la fois « mort » et « vivant ».

📰 Le Bitcoin n'est pas cette « monnaie de demain, décentralisée et libertaire », selon le gouverneur de la Banque de France

L'affaire Samourai c'est aussi l'exemple le plus éclatant de la Monnaie de Schrödinger qu'est devenue Bitcoin. Car comme chacun sait, Bitcoin n'est PAS une monnaie pour les autorités. MAIS, pour incriminer Samourai, les mêmes autorités ont besoin de qualifier BTC de monnaie. Alexandre Stachtchenko

Le Bitcoin mentionné comme une « monnaie » dans l'affaire Samourai Wallet

Une formulation dont l'ironie souligne la capacité des autorités à appliquer le statut de monnaie au Bitcoin uniquement lorsque cela sert leurs intérêts, pendant que le FMI a fait tout son possible l'année dernière pour forcer le Salvador à abandonner le BTC comme monnaie officielle, sans toutefois véritablement y parvenir.

Il faudra un jour se mettre d'accord...

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Source : Alexandre Stachtchenko

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