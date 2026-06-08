Bitcoin : un bottom situé entre 46 000 et 54 000 dollars ? C'est l'avis de ce spécialiste

Selon le cofondateur de la structure d’analyse crypto Glassnode, le Bitcoin se trouverait actuellement sur des niveaux similaires à ceux qui ont permis de déterminer ses précédents points bas de marché. Son objectif : un bottom à venir situé entre 46 000 et 54 000 dollars.

Un Bitcoin proche des niveaux de point bas de ses précédents cycles

Le cours du Bitcoin évolue actuellement sur des niveaux de prix proches des 60 000 dollars, même s'il semble tenter un rebond en ce début de semaine avec un fragile retour aux alentours des 63 000 dollars. Pas de quoi remettre en cause ses mauvaises performances, qui s'établissent désormais à -28 % depuis le mois de janvier.

Une situation de marché compliquée à l'origine de la pire vague de capitulations de l'année suite à son « passage sous le seuil de rentabilité du détenteur médian pour la première fois depuis décembre 2022 », selon le cofondateur de la structure d'analyse Glassnode, Rafael, dans une publication sur le réseau X.

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Le prix du Bitcoin se rapprocherait-il de son bottom tant attendu ?

Dans ce contexte, le Bitcoin serait entré dans une zone présentée comme fatidique. Et pour cause, elle correspond aux niveaux de prix identifiés lorsque « les cycles précédents ont trouvé leur point bas ». De quoi tenter de déterminer un bottom, même si « tous les indicateurs ne le signalent pas avec la même précision ».

Le BTC se situe désormais dans une zone de support plus large : le prix réalisé médian (Median Realized Price) à 64 100 dollars et la moyenne mobile sur 200 semaines (200WMA) à 61 700 dollars. Seulement environ 7 % de l’histoire du Bitcoin s’est déroulée sous ce niveau médian du MVRV. Rafael

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Un bottom situé entre 46 000 et 54 000 dollars

Selon Rafael, le rapprochement de la moyenne mobile à 200 semaines permettrait de déterminer le niveau de prix le plus bas de chaque cycle du Bitcoin, avec une fourchette comprise entre 1,05x et 1,18x le Cumulative Value Days Destroyed (CVDD) - un indicateur basé sur le prix et la période de détention des BTC - présenté comme « le point de repère le plus précis ».

Avec cette grille de lecture, la zone de bottom la plus probable se situe entre le CVDD et le Realized Price, soit environ 46 000 à 54 000 dollars. En dessous se trouve la zone de capitulation extrême : entre le Balanced Price et le Delta Price, soit environ 35 000 à 40 000 dollars. Cette zone plus profonde n’a été observée que pendant moins de 3 % des jours de cotation. Rafael

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Un bottom pour le BTC situé entre 46 000 et 54 000 dollars

Une donnée à laquelle il faut ensuite ajouter le principe de « maturation du marché » - d'autant plus depuis l'arrivée des institutionnels - qui implique la possibilité d'une baisse cyclique moins importante, déjà de l'ordre de 50 %, face aux précédents drawdowns estimés à 85 %, 84 % et 77 %.

Attention tout de même, car cette analyse « n’exclut pas une capitulation plus sévère », même si elle semble déterminer un point bas de marché aux alentours des 60 % de baisse depuis le dernier ATH du BTC. Ensuite, il sera question de surveiller « la première grande zone de résistance entre 75 000 et 79 000 dollars ».

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Source : Rafael

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