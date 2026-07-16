Bitcoin (BTC) – Un répit de l'inflation propulse le cours vers 65 000 $, mais le pétrole menace

Deux surprises désinflationnistes coup sur coup, un rebond éclair vers les 65 100 dollars et des ETF Bitcoin qui repassent en collecte. La macro a offert au Bitcoin une vraie bouffée d’oxygène cette semaine. Mais avec un Brent toujours au-dessus de 85 dollars, le sursis pourrait être court.

CPI puis PPI, la double surprise qui réveille le marché crypto

Le cours du Bitcoin consolide autour de 64 500 dollars ce jeudi, après avoir touché un plus haut de trois semaines à 65 100 $.

Ethereum affiche de son côté une hausse de près de 9 % sur la semaine, grâce au retour des flux dans ses ETF. Malgré le rebond, la plupart des altcoins populaires, Solana en tête, restent à la traîne.

La dominance du BTC grimpe vers 58,3 %, signe d’une rotation défensive au détriment des altcoins. Le Fear & Greed remonte légèrement mais il reste toujours en zone de peur.

Qu’est-ce qui provoque ce rebond du marché des cryptomonnaies ? Deux publications macroéconomiques américaines nettement sous les attentes.

Mardi dernier, l’inflation américaine de juin a surpris à la baisse. Le CPI a reculé de 0,4 % sur le mois, sa plus forte chute depuis avril 2020, et ressort à 3,5 % sur un an contre 3,8 % attendu, après un pic à 4,2 % en mai. Le core CPI est resté stable, à 2,6 % en rythme annuel.

Le lendemain, les prix à la production ont confirmé la tendance avec un PPI en baisse de 0,3 %, plombé par une essence en chute de 12 %. Pour un marché qui redoutait un nouveau tour de vis, c’est un vrai soulagement, les paris sur une hausse des taux de la Fed en juillet se sont effondrés de 43 % à 13 %.

Le soulagement s’est d’ailleurs vu bien au-delà de la crypto, le S&P 500 a aligné deux séances de hausse jusqu’à environ 7 572 points. Tandis que l’or (XAU/USD) reprenait plus de 1 % après un creux de deux semaines.

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Les ETF reprennent du poil de la bête, mais Warsh calme l’euphorie

Le retour des flux valide l’embellie. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré environ 181 millions de dollars d’entrées nettes mardi, dont 139 millions pour l’IBIT de BlackRock, suivis de 108 millions mercredi.

Un contraste bienvenu après un mois de juin catastrophique à 4,5 milliards de dollars de sorties. Malgré ce rebond, le Fear & Greed Index reste en zone de peur, signe que le marché reste prudent.

Auditionné devant le Congrès mercredi, le président de la Fed Kevin Warsh a d’ailleurs tempéré l’euphorie, qualifiant le chiffre de simple « point de donnée » et rejetant toute idée de « mission accomplie » sur l’inflation.

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Le pétrole, seule ombre au tableau

Le vrai risque vient du Brent qui reste au-dessus des 85 dollars, dopé par le blocus américain des ports iraniens, avec un détroit d’Ormuz toujours sous haute tension.

La potentielle fermeture du détroit de Bab-el-Mandeb demandé par les iraniens aux Houthis, selon Reuters, n'arrangerait pas les choses.

Techniquement, les acheteurs défendent la zone des 63 500 à 63 800 dollars, avec des supports plus bas à 62 000 puis 60 000 dollars.

À la hausse, la résistance des 65 500 dollars doit sauter en clôture quotidienne pour viser 67 000, puis les 68 000 dollars évoqués par l’analyste Michaël van de Poppe, qui envisage même une hausse entre 75 000 et 80 000 dollars d’ici août.

#Bitcoin looks ready for a next leg upwards. It's already above the daily MA's and it's primed for a breakout further up. Clear breakout above $65,000 would signal this move and then, $80,000 in August is on the cards. pic.twitter.com/rm318K4RC9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 16, 2026

Tant que la cassure n’est pas validée en clôture, une simple mèche au-dessus des 65 500 dollars pourrait n’être qu’une chasse aux liquidités, un faux départ à la hausse avant un retour dans le range.

Le prochain rendez-vous décisif reste le CPI de juillet, publié le 12 août, nous indiquera si la désinflation résistera au choc pétrolier.

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Sources : CryptoSlate, Michaël van de Poppe

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