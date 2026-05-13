Kevin Warsh succède à Jerome Powell comme président de la Fed après le vote du Sénat

Alors qu'il était le choix de Donald Trump, Kevin Warsh a bel et bien été confirmé par le Sénat comme prochain président de la Fed. Le successeur de Jerome Powell parviendra-t-il à résister aux pressions du président américain ?

Kevin Warsh sera bien le prochain président de la Fed

C’était le candidat favori de Donald Trump pour le poste de président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) : Kevin Warsh. Mardi, le Sénat américain a validé ce choix, faisant de l’intéressé le successeur de Jerome Powell.

En effet, le vote a été entériné à raison de 51 voix contre 45, Reuters rapportant qu’un seul sénateur démocrate a voté « pour », à savoir John Fetterman, de la Pennsylvanie.

Pour sa part, Jerome Powell a annoncé le mois dernier qu’il conserverait un siège de gouverneur a minima jusqu’à ce que l’enquête le concernant soit terminée. Pouvant conserver un siège au Conseil jusqu’au mois de janvier 2028, il pourra ainsi faire valoir sa voix dans les prochains votes, lui qui expliquait craindre que les « attaques [de Donald Trump, ndlr] ne mettent à mal l'institution et ne compromettent ce qui importe vraiment au public ».

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Rappelons tout de même que c’est pourtant Donald Trump lui-même qui a nommé Jerome Powell en novembre 2017, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de lui mettre la pression déjà lors de son premier mandat. Alors que les taux directeurs étaient à 1,25 % lors de la prise de fonction de Jerome Powell, la Fed a par la suite monté ceux-ci jusqu’à 2,5 % en décembre 2018, avant d’entamer une baisse progressive qui les fera tomber jusqu’à 0,25 % durant la crise du Covid 19.

Aujourd’hui, ces mêmes taux s’élèvent à 3,75 %, stables depuis le mois de décembre, après avoir atteint 5,5 % en 2023.

À n’en pas douter, Donald Trump continuera de faire pression sur le nouveau président de la Fed, dont nous verrons s’il a les épaules nécessaires pour protéger l’indépendance de l’institution.

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Sur le plan géopolitique, des taux bas peuvent présenter l’intérêt de dévaluer le dollar, ce qui pourrait favoriser un commerce extérieur en difficulté à cause de la politique de droits de douane du président américain. En outre, cette dévaluation monétaire peut aussi alléger le poids des 39 000 milliards de dollars de dettes du gouvernement des États-Unis.

Néanmoins, la variable d’ajustement ici se trouve du côté des citoyens américains, qui sont les premiers lésés en cas d’inflation.

Cela est d’ailleurs valable pour n’importe quel pays, et l’une des propositions de valeur de Bitcoin (BTC) est justement d’apporter une réponse à cette problématique. En effet, un investissement raisonnable adapté à vos moyens financiers peut vous offrir une protection en période de forte inflation.

D’ailleurs, notons que Kevin Warsh est régulièrement présenté comme un pro-Bitcoin, compte tenu de ses déclarations passées. Cela est toutefois à relativiser et à remettre dans le contexte où cette prise de position est désormais bien vue dans le paysage politique américain. Quel que soit le CV de l’intéressé, seuls ses actes à venir permettront de juger de son travail.

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Concernant Jerome Powell, son mandat de président de la Fed s’achève vendredi.

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Source : Reuters

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