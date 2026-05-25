Hyperliquid domine et sa crypto HYPE s'approche du top 10 des capitalisations – Récap du weekend du 23 au 24 mai 2026

Le marché crypto a connu un week-end mouvementé, marqué par la remontée du Bitcoin après sa chute sous les 75 000 $ et la fulgurante ascension d’Hyperliquid. Côté régulation, la SEC et la Fed ont multiplié les signaux influençant la dynamique du marché.

Hyperliquid domine le week-end

Hyperliquid a signé une série de records : déploiement de marchés de prédiction en USDC, part de marché record de 16,17 % sur les contrats futures, et part de 7 % du total des positions perpétuelles mondiales. Son token HYPE a brièvement dépassé Dogecoin en capitalisation, affichant une hausse de plus de 20 % en 24 heures et une performance 10 fois supérieure à celle d’ETH depuis son lancement.

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La SEC entre ouverture et incertitude

La SEC a approuvé les options sur l’indice Bitcoin du Nasdaq, marquant une nouvelle étape dans l’intégration des cryptomonnaies aux marchés financiers traditionnels. Parallèlement, Bloomberg a révélé que l’agence avait repoussé l’autorisation du trading d’actions tokenisées, sans nouveau calendrier annoncé. La commissaire Hester Peirce a précisé que seules les actions véritablement onchain seraient éligibles à l’exemption d’innovation, excluant les tokens synthétiques.

Le Bitcoin en montagnes russes

Le Bitcoin a brièvement chuté sous les 75 000 dollars, provoquant environ 400 millions de dollars de liquidations de positions longues. Cependant, les déclarations de Donald Trump sur un rapprochement entre les États-Unis et l’Iran ont relancé l’optimisme des marchés, faisant remonter le BTC à 77 000 dollars. Cette volatilité reflète un contexte tendu, entre tensions géopolitiques et déclarations contrastées de la Fed.

La Fed prévient d’un possible relèvement des taux

Christopher Waller, membre du conseil de la Réserve fédérale, a averti que l’inflation persistante et la hausse des coûts de l’énergie pourraient contraindre à une nouvelle remontée des taux. Une telle perspective est perçue comme un signal négatif pour les marchés crypto, traditionnellement sensibles à un resserrement monétaire.

Base détrône Solana sur les volumes

La blockchain Base de Coinbase a surpassé Solana en volume d’échanges décentralisés sur 24 heures. Ce succès provient d’une expansion rapide de son écosystème, soutenue par des outils simplifiant la création de stablecoins pour les entreprises, alors que Solana traverse une période marquée par 7 mois consécutifs de baisse.

Robinhood et les ajustements du secteur crypto

Le directeur des opérations de Robinhood Crypto a quitté l’entreprise alors que la société enregistrait une baisse de revenus liés aux cryptomonnaies. Robinhood cherche désormais à réduire sa dépendance au secteur, tout en poursuivant ses ambitions dans la tokenisation avec le testnet de son layer 2 Ethereum.

Projet de loi américain sur la réserve de Bitcoin

Un nouveau projet de loi, l’ARMA Act, a modifié en profondeur la réserve stratégique de Bitcoin en abandonnant l’objectif initial d’un million de BTC et en introduisant une période de blocage de 20 ans. Les BTC proviendraient principalement de saisies judiciaires, sans politique d’achat massif.

Les ETF Bitcoin continuent leur ascension

Les cinq plus grands ETF Bitcoin spot détiennent désormais 1 239 336 BTC, soit plus de 95,3 milliards de dollars. Ce chiffre souligne l’appétit institutionnel croissant, alimenté par l’arrivée d’acteurs comme Morgan Stanley et Goldman Sachs dans ce segment.

Michael Saylor change temporairement de cap

Michael Saylor a surpris en annonçant que Strategy avait acheté des obligations plutôt que du Bitcoin. Ce virage intervient dans un contexte de restructuration financière et constitue une pause notable dans leur stratégie d’accumulation habituelle.

Vitalik Buterin redéfinit le rôle de la Fondation Ethereum

Vitalik Buterin a annoncé que la Fondation Ethereum adopterait un rôle plus restreint et réduirait ses ventes d’ETH, ne détenant plus que 0,16 % de l’offre totale. Ce recentrage intervient alors qu’Ethereum traverse une période de doutes internes.

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