Italie : il omet de déclarer des millions d'euros d'Ordinals, pour continuer à toucher les aides sociales

Italie : il omet de déclarer des millions de dollars de gains sur des Ordinals, pour continuer à toucher les aides sociales

Il oublie de déclarer ses gains en cryptomonnaies pour continuer à toucher des aides

Selon l’enquête de Chainalysis, il existe une tendance chez ceux qui souhaitent esquiver les impôts : les Bitcoin Ordinals et les tokens BRC-20. Pour rappel, il s’agit de l’équivalent de tokens non fongibles (NFT) sur la blockchain de Bitcoin.

💡 Pour aller plus loin – Que sont les tokens BRC-20 ?

Un homme italien a ainsi fait l’objet d’une enquête de la Guardia di Finanza, une unité dédiée à la surveillance des crimes financiers. Il s’est avéré qu’il avait accumulé une « fortune immense » discrètement, sans jamais déclarer ses gains.

Au total, l’homme aurait dû s’acquitter de 1 million d’euros de taxes. Mais dans la réalité, il touchait encore des aides sociales, n’ayant jamais déclaré sa fortune.

Utiliser les Ordinals pour esquiver les impôts

Pour générer des gains de manière discrète, l’homme accusé envoyait des BTC vers un service lui permettant d’inscrire des données sur des satoshis, créant ainsi des Ordinals. Il listait ensuite ces derniers sur des marketplaces. Enfin, il les vendait à un prix bien supérieur et récupérait les bénéfices en BTC sur son portefeuille originel.

Pour s’assurer d’être discret, l’homme utilisait un hardware wallet (un Ledger), qui permet de générer une nouvelle adresse de réception à chaque transaction. Cela créait une multitude d’adresses, formant une toile fragmentée. Cette multiplicité d’adresses lui assurait un camouflage.

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Mais les forces de l’ordre ont utilisé un outil de Chainalysis : Reactor. Ce dernier a pu relier toutes les adresses entre elles, grâce à l’analyse d’inputs de transactions. Celles-ci ont in fine pu être reliées à des plateformes d’échanges centralisées, qui ont fourni l’identité de la personne.

Esquiver les impôts paie de moins en moins

L’affaire montre deux choses : d’une part, à partir du moment où des fonds transitent sur une blockchain, ils sont traçables. Et de l’autre, les forces de l’ordre sont désormais bien au fait des techniques utilisées et peuvent suivre les cryptomonnaies.

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Cacher ses gains en cryptomonnaies reste donc une mauvaise idée, comme le souligne Chainalysis :

La nouveauté technique des cryptos ne rime pas avec anonymat. À mesure que de nouvelles classes d’actifs numériques émergent et génèrent des revenus, l’écart entre la richesse réelle détenue on-chain et les déclarations fiscales deviendra une cible prioritaire pour les enquêteurs du monde entier.

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Source : Chainalysis

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