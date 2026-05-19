Revolut met le Dogecoin (DOGE) à l'honneur avec sa première carte crypto physique

Cette semaine, la néobanque Revolut a lancé sa première carte crypto physique, en choisissant le thème du Dogecoin (DOGE) pour l'occasion. Qu'apporte cette nouveauté ?

Revolut lance sa propre carte crypto

Pendant le bull run de 2020/2021, les cartes de paiement crypto ont connu un essor considérable, en particulier grâce aux généreux cashbacks qu'elles proposaient. Depuis, la source s'est tarie, obligeant ces opérateurs à se réinventer ou à arrêter leur offre.

Pour tenter de redonner de l'élan à cela, Revolut a dévoilé lundi sa toute première carte crypto physique, choisissant pour l'occasion le thème de Dogecoin (DOGE). Dès à présent, cette nouveauté peut être commandée par tous les clients de la néobanque via leur espace carte :

Nouvelle carte crypto de Revolut

🔎 Découvrez notre avis sur la néobanque Revolut

Ici, pas de cashback, si ce n'est les RevPoints habituels, mais Revolut tente de jouer la carte de l'originalité, avec les lunettes du shiba formées par des LED s'allumant à chaque paiement. Pour l'heure, cette carte est disponible au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen (hors Hongrie et Portugal).

Au-delà de son originalité et de la possibilité de dépenser facilement des cryptomonnaies, cette nouveauté n'offre toutefois pas plus d'avantages qu'une carte Revolut classique. D'ailleurs, la néobanque rappelle au passage les obligations inhérentes à un paiement crypto :

Les paiements par carte crypto sont soumis au taux de change au moment de la transaction. Payer avec une carte crypto est considéré comme une cession de crypto-actifs et un impôt peut être dû - veuillez consulter un conseil fiscal professionnel en fonction de votre situation.

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En attendant, le DOGE, mis ici à l’honneur sur le design de cette carte, s’échange à un peu plus de 0,10 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en légère hausse de 0,4 % au cours des dernières 24 heures.

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Source : X

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