Lancement de X Money – Le Dogecoin (DOGE) bondit suite à un tweet d’Elon Musk

Elon Musk s’exprime, le Dogecoin (DOGE) bondit. Le lancement imminent de X Money a fait grimper le cours du memecoin, malgré le fait que celui-ci ne soit aucunement associé au protocole.

Le cours du Dogecoin bondit suite à une annonce concernant X Money

Dans la journée d’hier, Elon Musk a annoncé le lancement du réseau de paiement X Money le mois prochain. Il n’en a pas fallu plus pour faire bondir le cours du Dogecoin, historiquement associé au milliardaire. Le DOGE a pris +10,5 % en l’espace de quelques heures, franchissant le seuil symbolique de 0,1 dollar :

Le cours du DOGE bondit suite au tweet d’Elon Musk

L’envolée aura cependant été de courte durée, puisque le DOGE a retracé ses gains depuis. L’« effet Elon » s’est en effet heurté à une réalité : X Money n’est en rien associé à Dogecoin – ni même aux cryptomonnaies à ce stade.

Il y a quelques années, Elon Musk envisageait bien de créer un système de paiements et de récompenses sur X, basé sur les cryptomonnaies. Mais le patron de X s’est ravisé depuis, estimant que les contraintes technologiques étaient trop importantes.

Le cours du Dogecoin est souvent affecté par les tweets d’Elon Musk, ses détenteurs espérant une intégration plus forte avec les nombreuses entreprises du milliardaire. Mais à ce stade, ce dernier a maintenu une limite nette entre ses initiatives entrepreneuriales et la promotion du Dogecoin.

X Money, un réseau de paiement aux contours encore flous

X Money est pensé comme un portefeuille permettant de générer du yield et de transférer de l’argent à d’autres utilisateurs de X. Les utilisateurs pourraient également faire usage d’une carte bancaire physique associée, si l’on en croit les premières informations.

Si l’intégration des cryptomonnaies « génériques » ne semble pas une priorité à ce stade, la porte pourrait rester ouverte pour les stablecoins. Très peu d’informations circulent cependant sur les réseaux de paiement qui seront pris en charge par X Money.

Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour en apprendre plus sur X Money. D’ici là, le cours du Dogecoin pourrait à nouveau être secoué. Prudence cependant : le DOGE a tendance à retracer nettement quand il est porté par ce type de nouvelles.

Source : TradingView

