Les ETF DOGE et XRP de Grayscale débarquent aujourd'hui à Wall Street

Dès ce lundi, les ETF spot de Grayscale sur le DOGE et le XRP feront leur début en bourse au NYSE Arca. Retour sur cette nouveauté, qui marque une nouvelle étape dans l’intégration des altcoins sur les marchés traditionnels.

Les ETF de Grayscale sur le DOGE et le XRP arrivent ce lundi

Ces derniers temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve au compte-goutte la cotation de nouveaux ETF spot d'altcoins aux États-Unis.

Dans ce contexte, la bourse NYSE Arca a déposé une lettre à la SEC vendredi, en informant de son approbation pour l'ETF Dogecoin (DOGE) de Grayscale :

Lettre du NYSE Arca concernant l'ETF Grayscale Dogecoin Trust

💡 Tout savoir sur le DOGE de Dogecoin

Dans le même temps, NYSE Arca a également publié une lettre similaire à propos de l'ETF Grayscale XRP Trust. Dès lors, la cotation de ces nouveaux ETF spot doit commencer dès ce lundi, comme l'a indiqué l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas, alors qu'un ETF sur le LINK de Chainlink devrait suivre d'ici quelques jours :

L'ETF Dogecoin ($GDOG) de Grayscale a reçu l'approbation pour sa cotation au NYSE et devrait commencer à être négocié lundi. Son ETF XRP sera également lancé lundi. L'ETF $GLNK suivra bientôt, probablement une semaine plus tard.

Tandis que les ETF XRP de Bitwise et de Canary sont déjà lancés sont le marché, le lancement de celui sur le DOGE est inédit.

À ce jour, le GDOG, le GXRP, ainsi que le GLNK de Grayscale revendiquent respectivement 1,54 million de dollars, 11,67 millions de dollars et 15,75 millions de dollars d'actifs sous gestion. Les détenteurs de ces parts auront ainsi la possibilité de sortir de leur position, et, dans un contexte de replis des cryptomonnaies, le comportement des investisseurs lors des premières journées de cotation sera particulièrement révélateur de leur état d'esprit.

👨‍🏫 Pour en apprendre plus sur Ripple et le XRP

En parallèle, le prix du DOGE et celui du XRP affiche respectivement à 0,146 et 2,07 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 2,3 % et 1,8 % au cours des dernières 24 heures.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

Sources : SEC, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.