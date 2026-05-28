Bitcoin : une action en justice tente de revendiquer la propriété de plus de 39 000 wallets « abandonnés »

Une action en justice récemment déposée auprès d’un tribunal de New York tente de revendiquer la propriété de 39 069 adresses Bitcoin considérées comme « abandonnés », contenant un total de 285 milliards de dollars. De quoi s’interroger sur le traitement juridique de ces wallets, à une époque où l’IA et l'informatique quantique pourraient prochainement aider à en ouvrir certains.

Une action en justice pour revendiquer 285 milliards de dollars en Bitcoin

Selon une moyenne établie en septembre dernier en croisant plusieurs estimations distinctes, il existerait à l'heure actuelle environ 5 millions de BTC considérés comme perdus, car restés inactifs pendant de nombreuses années sur la même adresse, soit l'équivalent de 24 % de sa quantité totale de 21 millions d'unités.

Une situation qui évolue toutefois sans arrêt, suite au déplacement de bitcoins parfois immobiles depuis l'ère Satoshi - avant 2011 - ou au déblocage de certains portefeuilles, comme dans le récent cas de ce détenteur de 5 BTC bloqués depuis 2014 suite à la perte d'un mot de passe, finalement récupérés grâce au travail de recherche de l'IA Claude, d'Anthropic.

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Mais cela représente toute juste quelques gouttes d'eau dans l'océan des adresses Bitcoin désormais considérées comme « abandonnés », estimées à 39 069 très exactement par la récente action en justice déposée ce 1er mai auprès d'un tribunal de New York, par les sociétés ABC et XYZ, ainsi qu'un individu identifié sous le pseudonyme Noah Doe.

Le but de cette opération ? Obtenir un « jugement déclaratoire » de la part du tribunal concerné, qui permettrait de déterminer officiellement quels sont les droits ou obligations des parties impliquées vis-à-vis de ces adresses et des fortunes qu'elles contiennent... estimées à 285 milliards de dollars (3,7 millions de BTC).

Il s’agit d’une action civile visant à obtenir un jugement déclaratoire. Les demandeurs souhaitent obtenir une décision et une déclaration judiciaires nécessaires et appropriées à ce stade, compte tenu des circonstances, afin de confirmer leurs droits sur certains biens, consistant en trois ensembles de portefeuilles numériques, chacun donnant à son propriétaire droit à une monnaie numérique associée audit portefeuille. Action en justice

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Des wallets considérés comme « abandonnés »

Selon les termes de cette procédure, la réclamation de ces dizaines de milliers de wallets Bitcoin repose sur le fait qu'ils constitueraient désormais des biens légalement « abandonnés » dont il serait désormais possible de revendiquer la propriété, par le biais de cette action en justice officielle.

Une procédure de récupération visiblement enclenchée depuis décembre 2024, lorsque le fameux Noah Doe aurait commencé à « identifier et notifier les éventuels propriétaires des portefeuilles découverts, avec insertion d'un avis dans chaque portefeuille ».

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Peut-on relier cette procédure avec le mystérieux réveil d'un portefeuille contenant 80 000 BTC en juillet de l'année dernière, impliquant l'envoi de plusieurs notifications officielles en amont afin de demander au propriétaire de se manifester, avant de voir sa propriété revendiquée.

Difficile de savoir comment cette affaire va évoluer, d'autant plus lorsque l'on sait que la propriété des BTC repose bien plus sur la détention de leurs clés privées que sur une déclaration de justice.

Quoi qu'il en soit, cela pourrait bouleverser les tentatives actuelles pour tenter de protéger la fortune de Satoshi Nakamoto du risque quantique, car ses portefeuilles seront peut-être déjà revendiqués et vidés d'ici là.

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Source : Action en justice

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