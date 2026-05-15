CLARITY Act : les cryptos pourraient fragiliser l'économie, selon l'opposition

Alors que le CLARITY Act vient d’être approuvé aux États-Unis, il a suscité de nombreux débats. Parmi les plus grands opposants au projet, la démocrate Elizabeth Warren, qui alerte sur le risque déstabilisateur des cryptomonnaies.

le 15 mai 2026 à 10:00.

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Marine Debelloir

CLARITY Act : les cryptos pourraient fragiliser l'économie, selon l'opposition

Elizabeth Warren estime que le CLARITY Act pourrait faire exploser l’économie

La sénatrice Elizabeth Warren s’est distinguée comme une des opposantes les plus féroces au secteur des cryptomonnaies ces dernières années. Elle était donc sans surprise opposée au CLARITY Act, qui vient d’être approuvé aux États-Unis.

Pour rappel, parmi ses nombreux champs d’application, la loi autorise les banques à participer à l’écosystème crypto, un non-sens selon Elizabeth Warren, qui y voit un danger :

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Le projet de loi permet aux banques de s’aventurer dans le Far West de la finance décentralisée, où une plateforme semble faire face à une run, se faire pirater ou s’effondrer pratiquement chaque semaine.

💡 A lire – Sécurité crypto : les 5 fondamentaux pour protéger vos actifs

Selon la sénatrice, le risque pour l’économie est bien réel, en dérégularisant encore plus le secteur de la finance :

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Cela pousse davantage le marché vers la crypto, supprime les protections pour les investisseurs et prive les victimes de tout recours. C’est la mauvaise direction à prendre. Quand cela fera exploser l’économie, j’espère que tout le monde s’en souviendra.

Un combat de fond pour Elizabeth Warren

Elizabeth Warren a fait de la séparation de la finance traditionnelle et des cryptos son combat. En janvier dernier, elle s’était ainsi opposée à l’intégration des cryptomonnaies au régime de retraite américain, citant là aussi un risque financier trop important selon elle.

La sénatrice démocrate pointe aussi du doigt les liens parfois flous entre les intérêts personnels de Donald Trump et la législation adoptée. La famille du président se serait ainsi enrichie de plusieurs milliards de dollars grâce aux cryptomonnaies, depuis le début du second mandat.

🌐 Dans l’actualité – Le marché boursier se dirige vers un krach « sanglant » imminent, selon ce célèbre investisseur

Bien que faisant face à un vote bipartisan pour le CLARITY Act, Elizabeth Warren a quand même lancé un avertissement, alertant sur un futur krach crypto-banques :

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Des entreprises et des familles innocentes, qui n’ont même jamais entendu parler de la blockchain, en subiront les conséquences si le prochain krach crypto provoque également un krach bancaire.

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Source : CryptoRus via X

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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