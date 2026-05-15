Alors que le CLARITY Act vient d’être approuvé aux États-Unis, il a suscité de nombreux débats. Parmi les plus grands opposants au projet, la démocrate Elizabeth Warren, qui alerte sur le risque déstabilisateur des cryptomonnaies.

Elizabeth Warren estime que le CLARITY Act pourrait faire exploser l’économie

La sénatrice Elizabeth Warren s’est distinguée comme une des opposantes les plus féroces au secteur des cryptomonnaies ces dernières années. Elle était donc sans surprise opposée au CLARITY Act, qui vient d’être approuvé aux États-Unis.

Pour rappel, parmi ses nombreux champs d’application, la loi autorise les banques à participer à l’écosystème crypto, un non-sens selon Elizabeth Warren, qui y voit un danger :

Le projet de loi permet aux banques de s’aventurer dans le Far West de la finance décentralisée, où une plateforme semble faire face à une run, se faire pirater ou s’effondrer pratiquement chaque semaine.

💡 A lire – Sécurité crypto : les 5 fondamentaux pour protéger vos actifs

Selon la sénatrice, le risque pour l’économie est bien réel, en dérégularisant encore plus le secteur de la finance :

Cela pousse davantage le marché vers la crypto, supprime les protections pour les investisseurs et prive les victimes de tout recours. C’est la mauvaise direction à prendre. Quand cela fera exploser l’économie, j’espère que tout le monde s’en souviendra.

Un combat de fond pour Elizabeth Warren

Elizabeth Warren a fait de la séparation de la finance traditionnelle et des cryptos son combat. En janvier dernier, elle s’était ainsi opposée à l’intégration des cryptomonnaies au régime de retraite américain, citant là aussi un risque financier trop important selon elle.

La sénatrice démocrate pointe aussi du doigt les liens parfois flous entre les intérêts personnels de Donald Trump et la législation adoptée. La famille du président se serait ainsi enrichie de plusieurs milliards de dollars grâce aux cryptomonnaies, depuis le début du second mandat.

🌐 Dans l’actualité – Le marché boursier se dirige vers un krach « sanglant » imminent, selon ce célèbre investisseur

Bien que faisant face à un vote bipartisan pour le CLARITY Act, Elizabeth Warren a quand même lancé un avertissement, alertant sur un futur krach crypto-banques :

Des entreprises et des familles innocentes, qui n’ont même jamais entendu parler de la blockchain, en subiront les conséquences si le prochain krach crypto provoque également un krach bancaire.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site) Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : CryptoRus via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.