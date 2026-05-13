Sommes-nous en train de nous diriger de façon certaine vers un krach boursier « sanglant » et imminent en lien à une explosion de la bulle IA ? Une vision récemment partagée par le célèbre investisseur Michael Burry qui se base sur la flambée « parabolique » du Nasdaq 100. On fait le point…

Michael Burry alerte sur un effondrement imminent du Nasdaq 100

Cela n'aura échappé à personne, le secteur de l'intelligence artificielle (IA) enregistre actuellement une explosion sans précédent, entraînant dans son sillage le cours des actions de ses principaux acteurs et les performances d'un S&P 500 qui affichent des niveaux historiques depuis le début de l'année.

Une situation en apparence favorable à l'investissement qui n'empêche pas le célèbre spécialiste financier Michael Burry - immortalisé dans le film « The Big Short » pour avoir anticipé la crise des subprimes avant qu'elle n'éclate en 2007 - de venir une nouvelle fois casser l'ambiance.

Pour approfondir - Comment et où investir 10 000 euros en 2026 ?

En effet, il vient de publier une tribune sur le réseau social Substack pour alerter sur le retournement de tendance imminent qui devrait selon lui frapper l'indice Nasdaq 100, suite à une hausse « parabolique » des actions technologiques à des niveaux présentés comme impossibles à soutenir sur la durée.

Cours de l'indice Nasdaq 100 sur les 12 derniers mois

Selon ses calculs, cet indice boursier censé refléter la performance des principales entreprises à forte croissance du marché américain se négocierait actuellement avec un ratio cours/bénéfices de 43, bien loin du niveau normal qu'il estime aux alentours de 30 fois, car « Wall Street surestime probablement de plus de 50 % les bénéfices de ces entreprises les plus fortement valorisées ».

De quoi permettre à Michael Burry de comparer cet élan boursier à la bulle spéculative d'Internet, dont l'apogée enregistrée en mars de l'an 2000 a rapidement laissé place à un krach de grande ampleur qui a effacé en quelques mois l'équivalent de 5 années de performances haussières.

Acheter facilement des actions avec le courtier XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

« Un accident de voiture sanglant, quelques minutes avant qu’il ne se produise »

Un avertissement aux accents catastrophistes qui ne doit toutefois pas être trop rapidement écarté par les investisseurs du secteur, même si la clairvoyance initiale de Michael Burry exprimée au sujet de la crise des subprimes ressemble désormais un peu plus à une suite de prédictions hasardeuses afin de renouveler l'exploit, comme ne manque pas de le démontrer la plateforme de trading crypto Limitless sur le réseau X.

Selon l'intéressé, la situation actuelle serait identique au fait « d'assister à un accident de voiture sanglant, quelques minutes avant qu'il ne se produise ».

👉 Attention si vous détenez des actions Anthropic ! Il existe une arnaque

Et certaines données pourraient bien aller dans son sens, comme par exemple l’indice PHLX Semiconductor Sector qui dépasse largement le niveau de sa moyenne mobile 200, alors que cela n'est arrivé qu'à deux reprises auparavant, en juillet 1995 et en mars 2000, lors du sommet de la bulle Internet.

Dans ce contexte, Michael Burry explique détenir une « importante position vendeuse (short) à effet de levier contre un portefeuille d’entreprises », sans toutefois donner plus de détails, tout en conservant certaines positions jugées sous évaluées qu'il prévoit de réduire en fonction de l'évolution du marché.

Car dans ce genre de partie, le jeu consiste essentiellement à sortir au bon moment...

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Sources : Bloomberg, Limitless

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.