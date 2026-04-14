Participez à la 1re IPO tokenisée au monde : la PME française ST GROUP entre en Bourse via la blockchain

Le 9 avril 2026, une page s'est tournée dans l'histoire de la Bourse. ST GROUP, PME française spécialisée dans les matériaux composites pour l'aéronautique et la défense, est devenue la première entreprise au monde à entrer en Bourse via des actions tokenisées sur une place boursière d'un genre totalement nouveau : Lise. Découvrez comment participer à cette IPO ouverte à tous et l'avantage fiscal associé.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Lise (en savoir plus)

Comment Lise réinvente la Bourse pour les PME

La Bourse telle qu'on la connaît repose sur des infrastructures lourdes et une chaîne d'intermédiaires longue : courtiers, chambres de compensation, dépositaires centraux. Résultat : les délais de règlement s'étirent sur plusieurs jours, les coûts s'accumulent à chaque étape et l'accès aux IPO reste largement inaccessible pour les PME et les investisseurs particuliers.

Lise, une plateforme française, inaugure un modèle inédit de marché unifié, où marché et post-marché sont intégrés nativement au sein d'une même infrastructure. Émission, négociation, règlement et tenue de registre coexistent en continu, offrant pour la première fois une expérience sans rupture sur l'ensemble du cycle de vie des titres, accessible 24h/24 et 7j/7. Pour les entreprises, la promesse est claire : réduire les coûts d'environ 30 % et simplifier les démarches.

Lise opère à la fois un système multilatéral de négociation et un dépositaire central de titres au sein d'une même plateforme, construite nativement sur Hyperledger Besu, une blockchain privée et à accès contrôlé. Soutenue, entre autres, par BNP Paribas, CACEIS et Bpifrance, et agréée par l'ACPR dans le cadre du régime pilote européen DLT, elle représente un nouveau modèle de financement pour les PME françaises et européennes.

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Une IPO historique pour une PME au cœur de la défense française

Basée à Labège, dans l'Aerospace Valley de Toulouse, ST GROUP est la 1re entreprise à organiser son IPO via Lise. Cette entreprise française fournit des pièces composites haute performance à des géants comme Airbus (A350, A320, A400M) et Dassault Aviation (Rafale, Falcon 10X).

Avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2025 (+18,7 % par rapport à 2024) et un objectif de 11 millions d'euros à horizon 2030, l'entreprise affiche une trajectoire solide, portée par un carnet de commandes potentiel de 59 millions d'euros sur 10 ans.

L'IPO de ST GROUP porte sur des actions ordinaires sous forme de titres tokenisés, émises dans le cadre d'une augmentation de capital d'un montant initial d'environ 2,6 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de 18,25 € par action.

En cas de forte demande, ce montant peut être porté à environ 3 millions d'euros. Un seuil de réalisation est fixé à 75 % du montant initial, soit environ 1,956 million d'euros. Le fondateur et PDG Stéphane Trento s'est engagé à conserver la totalité de ses actions pendant les 12 premiers mois suivant l'introduction, puis 50 % de ses actions pendant les 12 mois suivants.

Un avantage fiscal à connaître : l'IR-PME (Loi Madelin)

En investissant dans ST GROUP via Lise, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt immédiate de 18 % du montant investi dans le cadre du dispositif IR-PME. Par exemple, pour un investissement de 10 000 €, votre coût réel après réduction tombe à 8 200 €.

Cet avantage est soumis au plafonnement global des niches fiscales, soit 50 000 € pour un célibataire et 100 000 € pour un couple. De plus, pour en profiter, il est nécessaire de conserver ses titres pendant au moins 5 ans.

Comment participer à l'IPO de ST GROUP ?

La participation à l'IPO de ST GROUP se fait exclusivement via la plateforme Lise, selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la limite des titres disponibles et sous réserve de leur préfinancement intégral.

Concrètement, il vous suffit de créer votre compte sur le site de Lise, de valider votre vérification d'identité (KYC), puis de créditer votre compte avant de passer votre ordre. Le ticket minimum est d'une seule action à 18,25 €.

Et là où Lise se démarque également, c'est qu'elle pratique une politique de 0 % de frais : pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de garde, pas de frais de souscription.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les infos liées à l'IPO de ST GROUP sur le site de Lise.

L'IPO sera clôturée le 20 avril, alors ne tardez pas à vous inscrire sur la plateforme Lise si cet investissement vous intéresse 👇

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Communication à caractère promotionnel. La réduction d'impôt ne constitue pas le seul critère d'investissement. Lise SA intervient en qualité de prestataire de placement non garanti pour cette offre et perçoit une rémunération à ce titre. Lise SA opère également le marché sur lequel les actions seront admises aux négociations. Document d'information de l'émetteur disponible sur www.lise.com. L'investissement en actions de PME comporte un risque de perte en capital (totale ou partielle) et un risque de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La disponibilité 24/7 ne garantit pas la présence d'une contrepartie. Lise SA - Entreprise d'investissement agréée par l'ACPR (CIB 18883) et supervisée par l'AMF. Lise opère un SNR-DLT autorisé en vertu du Règlement (UE) 2022/858. Lise est agréée pour les services de MTF et de placement non garanti.

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