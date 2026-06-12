Elon Musk premier billionnaire de l’histoire ? – l’IPO de SpaceX bat tous les records

Elon Musk s'apprête à devenir le premier billionnaire de l'Histoire grâce à l'introduction en bourse de SpaceX.

Une IPO record qui pourrait propulser Elon Musk au-dessus des 1 000 milliards

Elon Musk pourrait bien devenir le tout premier billionnaire au monde grâce à l'introduction en bourse de SpaceX, commencée ce vendredi 12 juin.

La société a fixé le prix de plus de 555 millions d’actions à 135 dollars chacune, ce qui place SpaceX dans le top 10 des plus grandes capitalisations de Wall Street avec une valorisation de près de 1 800 milliards de dollars, devant Tesla, Meta et Walmart.

L'opération a permis de lever plus de 75 milliards de dollars, surpassant largement le précédent record détenu par Saudi Aramco et ses 29,4 milliards en 2019.

🔴 SpaceX s'introduit en bourse sur le Nasdaq pic.twitter.com/B1mI0vsv3f — Cryptoast (@CryptoastMedia) June 12, 2026

Une demande explosive et un cours attendu bien au-dessus du prix d’IPO

Le début officiel des échanges a été repoussé de 30 minutes, à 9h50 heure de New York, en raison de l’intense activité sur les marchés de prédiction. Ces derniers anticipaient un prix d’ouverture compris entre 150 et 200 dollars, bien au-dessus du prix d’IPO de 135 dollars.

Du côté de la crypto, l’appétit est tout aussi visible. Selon les données de Binance et Hyperliquid, les contrats perpétuels SpaceX ont atteint un plus haut de 185 dollars et évoluent maintenant autour des 160 dollars.

Sur Polymarket, plusieurs utilisateurs parient d'ailleurs sur une capitalisation boursière supérieure à 4 000 milliards de dollars. La majorité estimant que la valorisation après la première journée serait supérieure à 2 000 milliards.

👉 Sur le même sujet – 4 fois sursouscrite : l’introduction en Bourse de SpaceX bat tous les records

Acheter l'action SpaceX en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Des fondamentaux qui interrogent malgré l’euphorie

Derrière les chiffres vertigineux, certains analystes appellent à la prudence. Les analystes de Morningstar écrivaient la semaine dernière qu’ils considèrent l’entreprise comme surévaluée au regard de ses finances.

SpaceX visait initialement une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars. Pour rappel, l’entreprise n’a pas encore généré de profit et a réalisé environ 19 milliards de dollars de revenus l’an dernier. Morningstar valorise alors SpaceX à 780 milliards.

Si SpaceX croît rapidement, avec un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025, l’entreprise perd encore de l’argent, affichant une perte nette de 4,9 milliards principalement liée à ses investissements dans l’IA.

Le Nasdaq a même révisé ses règles pour permettre à SpaceX d’intégrer ses indices en seulement 15 jours, ce qui signifie que les investisseurs achèteront indirectement des actions du fabricant de fusées bien plus tôt que d’habitude.

Côté régulation, la déclaration d'enregistrement a été déposée auprès de la SEC en date du 3 juin dernier.

Découvrez les actions SpaceX sur XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Quelle est la part d'Elon Musk dans l'IPO de SpaceX ?

Avant même le premier trade, Forbes estimait la fortune de Musk à 982,6 milliards de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, l'action SpaceX s'échange à environ 160 $. En se basant sur ce chiffre et sur la part détenue par Elon Musk dans SpaceX, sa fortune totale pourrait dépasser le trillion.

D'après la même logique, en prenant en compte l'estimation du patrimoine de Musk selon Forbes et en estimant une action à 135 $ l'unité, on aboutit à un total de 1 765 241 798 $, soit une valeur supérieure à 1000 milliards.

Calcul de la participation totale d'Elon Musk dans SpaceX sur une base de 170 $ par action

Malgré une oscillation de la valeur de l'action sur le NASDQ entre 150 et 170 $ sur la dernière heure, tout tend à prouver qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'IPO de SpaceX ne fasse le premier billionnaire de l'Histoire.

La bonne nouvelle réside aussi du côté de la sécurité des investisseurs. Si Elon Musk vend ses parts, il aurait beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner aux vues de son investissement (42% de participation) dans SpaceX.

Un lien plus discret mais bien réel avec le Bitcoin

Pour les investisseurs crypto, l’IPO n’est pas anodine. SpaceX figure parmi les rares grandes entreprises technologiques à détenir du Bitcoin dans sa trésorerie, comme révélé lors du dépôt des documents préalables à la cotation. L’arrivée de l’action en bourse pourrait donc, indirectement, renforcer la visibilité du BTC dans les bilans des géants américains.

👉 Sur le même sujet – IPO de SpaceX – L’entreprise d’Elon Musk détient 1,3 milliard de dollars en Bitcoin

Pour les investisseurs français qui souhaitent s’exposer à l’action SPCX dès aujourd’hui, plusieurs plateformes proposent désormais un accès direct ou tokenisé au titre.

👉 Découvrir où et comment acheter l’action SpaceX dès aujourd’hui

Sources : Yahoo Finance, NBC News, TradingKey, Spectrum News, Washington Post, Fast Company, Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.