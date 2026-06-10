4 fois sursouscrite : l'introduction en Bourse de SpaceX bat tous les records

SpaceX débarque ce vendredi au Nasdaq, et l’entreprise suscite un enthousiasme démesuré. Son introduction en Bourse serait quatre fois sursouscrite, atteignant un montant de 250 milliards d’euros.

le 10 juin 2026 à 15:00.

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Marine Debelloir

4 fois sursouscrite : l'introduction en Bourse de SpaceX bat tous les records

L’IPO de SpaceX déclenche une ruée

Dire que l’opération est un succès annoncé est un euphémisme. Selon une source citée par Reuters, l’introduction en Bourse de Space X atteindra 250 milliards de dollars, alors qu’il était espéré une somme de 75 milliards de dollars.

Si cela était avéré, cela correspondrait à la plus grande introduction en Bourse de l’histoire. Jusque là, la palme de la plus grande IPO revenait à Saudi Aramco, qui avait rassemblé 25,6 milliards de dollars en 2019.

Selon la source interrogée, Elon Musk lui-même aurait été en contact avec des investisseurs potentiels. Ce mardi, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, ainsi que le responsable des finances, Bret Johnsen, déjeunaient chez Morgan Stanley, aux côtés de plus de 300 investisseurs institutionnels.

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Le prix de lancement de la future action sera fixé ce jeudi. De nouveaux investisseurs pourraient faire leur entrée d’ici là, et repousser encore ce seuil de 250 milliards de dollars.

Déjà couronné homme le plus riche du monde, Elon Musk pourrait, avec cette opération devenir le premier trillionnaire de l’histoire, c’est-à-dire détenant 1 000 000 000 000 000 dollars. Avec cette somme, il pourra dépenser 1 million de dollars par jour pendant… 2 700 ans. Une somme qui donne des vertiges, et qui interroge sur les limites de l’hyperfortune.

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Source : Reuters

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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