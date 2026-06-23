Amazon, Alphabet, Microsoft... Ces actions qui ont dégringolé dans le sillage de SpaceX

Wall Street a connu une séance agitée ce lundi, marquée par une correction généralisée des grandes valeurs technologiques. Amazon, Alphabet et Netflix figurent parmi les plus touchées, dans le sillage d'un effondrement de SpaceX (SPCX), qui a perdu 16,4 % en une seule journée.

Les actions technologiques entraînés dans la chute de SpaceX

L'action de SpaceX (SPCX) a connu sa pire séance depuis sa récente introduction en bourse, plongeant de plus de 16 %, après l'annonce d'une émission obligataire de 20 milliards de dollars destinée à refinancer une partie de sa dette. Une opération mal accueillie par les investisseurs, qui s'inquiètent de la trajectoire financière de l'entreprise.

Selon un rapport d'Oppenheimer & Co., sa dette nette pourrait grimper de 13 à plus de 400 milliards de dollars d'ici 2031. Ce repli a fait perdre à SpaceX sa place de quatrième entreprise la plus valorisée au monde, repassant derrière Amazon, pourtant peu rieuse.

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Mais la nervosité a rapidement débordé sur l'ensemble des grandes valeurs technologiques. Amazon a cédé 4,75 % sur la séance, Alphabet a reculé de 5,08 %, tandis que Netflix a enregistré la plus forte baisse du groupe avec -5,82 %. D'autres poids lourds du Nasdaq comme Microsoft (-3,18 %), Broadcom (-4,52 %) ou Cognizant (-4,28 %) ont également terminé dans le rouge.

Pour Amazon comme pour Alphabet, ce mouvement reflète surtout une inquiétude plus large des marchés autour du niveau des dépenses liées à l'intelligence artificielle. Au final, le Nasdaq Composite a terminé en baisse de 1,32 %, sous la pression conjointe de ces deux facteurs.

Les semi-conducteurs liés à l'IA résistent à la chute

Si la séance a été largement négative pour les géants du cloud et du streaming, on note que les fabricants de semi-conducteurs s'en tirent mieux, sûrement parce qu'ils répondent directement à la demande en intelligence artificielle. Micron Technology s'est envolé de 6,82 %, Lam Research a progressé de 5,27 %, alors qu'Intel et Skyworks Solutions ont respectivement gagné 5,19 % et 5,15 %.

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De cette tendance se dégage une séparation. Avec d'unc côté, ceux qu'on surnomme les "hyperscalers" et qui engloutissent des milliards pour investir dans l'IA. Et de l'autre, les fournisseurs de puces, qui eux voient leurs commandes assurées. Le secteur de l'intelligence artificiel est donc fragmenté en bourse.

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Source : TradingView

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