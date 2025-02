Majorana 1 de Microsoft, une révolution quantique qui pourrait faire vaciller les fondations de Bitcoin ?

Microsoft vient de révéler la première puce quantique au monde alimentée par une nouvelle architecture de noyau topologique. Une avancée technologique qui permettra la réalisation d'ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes significatifs dans les années à venir.

Cette innovation repose sur le tout premier topoconducteur au monde, un matériau permettant de créer un nouvel état de la matière se trouvant à la frontière entre le solide, le liquide et le gaz.

Cette avancée technologique est le fruit de 88 ans de réflexions, car le matériau clé, la particule de Majorana, avait été théorisé pour la première fois par Ettore Majorana en 1937.

Grâce à cette composition, ces qubits seront bien plus résistants aux erreurs. En effet, contrairement aux qubits quantiques traditionnels, qui perdent leur état de superposition à la moindre perturbation et arrêtent de fonctionner avant la fin des calculs, ceux-ci demeureront stables plus longtemps.

En distribuant l'information dans un système quantique, même si une partie est perturbée, le qubit dans son ensemble ne s'effondrera pas. C’est comme un réseau de racines sous un arbre : si une racine se brise, l’ensemble du système demeure solide et stable.

Cet état est utilisé pour créer un qubit, l'unité fondamentale de l'informatique quantique, qui sera à la fois plus stable et rapide, permettant un contrôle numérique sans les compromis nécessaires pour les alternatives actuelles.

A couple reflections on the quantum computing breakthrough we just announced...

Most of us grew up learning there are three main types of matter that matter: solid, liquid, and gas. Today, that changed.

After a nearly 20 year pursuit, we’ve created an entirely new state of… pic.twitter.com/Vp4sxMHNjc

— Satya Nadella (@satyanadella) February 19, 2025