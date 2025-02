L'ordinateur quantique pourra-t-il débloquer les Bitcoins de Satoshi Nakamoto ? Paolo Ardoino le pense

Un ordinateur quantique est un type de machine exploitant les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs bien plus rapidement que les ordinateurs classiques. Contrairement aux bits classiques (0 ou 1), il utilise des qubits, capables d’exister dans plusieurs états simultanément grâce aux superpositions et d’interagir via l’intrication quantique.

Ces propriétés lui permettent de résoudre certains problèmes complexes en un temps record, notamment en cryptographie. Toutefois, les ordinateurs quantiques actuels restent expérimentaux, limités en puissance et encore loin de pouvoir résoudre des équations complexes. À terme, ils pourraient, en théorie, menacer les systèmes de chiffrement actuels, y compris celui des adresses Bitcoin.

💡 Pour aller plus loin : L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Paolo Ardoino, directeur général de Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, a récemment partagé une prédiction dans un post sur le réseau X.

Prediction.

Quantum computing is still very far from any meaningful risk of breaking Bitcoin cryptography.

Quantum resistant addresses will eventually be added to Bitcoin before there is any serious threat.

All people alive (and that have access to their wallets) will move…

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) February 8, 2025