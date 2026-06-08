Après la panique causée par la vente de 32 BTC, Strategy achète 1 550 nouveaux BTC

Une semaine après avoir vendu 32 BTC et provoqué de nombreuses réactions, Strategy annonce l'achat de 1 550 nouveaux BTC. L'entreprise de Michael Saylor continue donc d'accumuler du Bitcoin, mais cette séquence montre aussi que son modèle entre dans une nouvelle phase.

Strategy achète 1 550 BTC et porte sa réserve Bitcoin à 845 256 BTC

Depuis 2020, Strategy a construit l'essentiel de son image autour de l'idée simple de lever du capital pour acheter toujours plus de Bitcoin. Mais ce modèle est observé avec davantage d'attention depuis le 1er juin, lorsque l'entreprise gérée par Michael Saylor a vendu 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars.

Une semaine plus tard, Strategy indique dans un nouveau Form 8-K publié ce lundi 8 juin auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) avoir acquis 1 550 BTC entre le 1er et le 7 juin 2026.

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L'opération représente 101,3 millions de dollars, pour un prix moyen de 65 332 dollars par BTC, frais et dépenses inclus. À l'issue de cet achat, Strategy détient désormais 845 256 BTC, acquis pour un coût total d'environ 63,97 milliards de dollars, soit 75 680 dollars par BTC en moyenne, enregistrant une perte latente d'environ 10 milliards de dollars.

Évolution des avoirs en BTC de Strategy

Cet achat a été financé par le programme d'émission d'actions ordinaires MSTR « at-the-market » (ATM) permettant de vendre 1 409 600 actions MSTR, pour un total de 181 millions de dollars.

L'entreprise aurait également complété sa réserve de dollars s'élevant désormais à 1 milliard de dollars. Cette réserve, créée en décembre 2025, doit soutenir le paiement des dividendes sur les actions préférentielles de Strategy ainsi que les intérêts de sa dette.

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Au final, pourquoi avoir vendu seulement 32 Bitcoins ?

Si Strategy pouvait vendre des actions MSTR pour lever 181 millions de dollars et acheter 1 550 BTC cette semaine, pourquoi vendre 32 BTC, pour « seulement » 2,5 millions de dollars, la semaine précédente ?

Pour certains investisseurs, il est clair que le montant est anecdotique, mais le signal qu'il envoie au marché ne l’est pas. Avec cette petite vente, Strategy a montré qu’elle pouvait vendre du Bitcoin, même en quantité marginale, sans pour autant renoncer à sa stratégie d’accumulation à long terme.

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En 2 semaines, Strategy aura finalement ajouté 1 518 BTC à sa réserve. La vente de 32 BTC ne marquait donc pas la fin des achats, mais elle préparait probablement les investisseurs à la fin du modèle strict d'achat de Bitcoins sans jamais vendre.

Saylor ironisait simplement la situation dans un tweet quelques heures avant la publication de l'entreprise :

32? — Michael Saylor (@saylor) June 7, 2026

Jusqu’ici, une partie du marché analysait Strategy comme une entreprise à l'objectif simple : lever du capital, acheter du Bitcoin, conserver indéfiniment. Désormais, le BTC ne sert plus seulement d’actif accumulé au bilan, il est maintenant un outil de liquidité.

Le sujet n’est plus uniquement de savoir combien de BTC Strategy ajoute à sa réserve, mais comment l’entreprise articule désormais cette réserve avec le reste de sa structure financière : actions MSTR, actions préférentielles, dette, dividendes, cash disponible et BTC.

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Source : Strategy, Saylor Tracker

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