Bitcoin aussi survendu que lors du krach Covid : fin du rêve ou premier signe de rebond ?

Bitcoin est retombé autour de 60 000 dollars après une baisse alimentée par plusieurs facteurs, des tensions géopolitiques autour de l’Iran à la 1ère vente de BTC par Strategy depuis 2022. Mais un autre signal attire désormais l’attention du marché, le RSI du BTC est revenu sur des niveaux de survente comparables aux grands points de capitulation de son histoire.

Bitcoin retrouve un niveau de survente comparable au krach Covid

Le cours du BTC a chuté d’environ 30 % sur un mois, jusqu’à revenir au contact des 60 000 dollars, un seuil psychologique que les acheteurs tentent encore de défendre.

Cette baisse s’inscrit dans un contexte de pression plus large sur les actifs risqués, entre tensions géopolitiques, hausse de l’incertitude macroéconomique et choc de confiance provoqué par la vente de 32 BTC de Strategy.

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L’indicateur qui retient le plus l’attention est le RSI journalier, tombé autour de 15,5.

Le RSI, ou Relative Strength Index, mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix récents. En général, un RSI inférieur à 30 signale une situation de « survente », c’est-à-dire un marché où la pression vendeuse a été particulièrement forte sur une période courte.

RSI du Bitcoin et son cours

Un RSI aussi bas ne signifie pas que le point bas est atteint, mais plutôt que le mouvement baissier entre dans une zone extrême, où les ventes peuvent commencer à se calmer. Bitcoin n’avait plus affiché un niveau de survente aussi marqué depuis le krach Covid de mars 2020, lorsque le BTC était retombé sous les 4 000 dollars avant de repartir vers un cycle haussier.

Au mois de février 2026, Bitcoin avait déjà connu un épisode de survente important, avec un RSI proche de 25 alors que le prix revenait vers la zone des 62 000 dollars.

L'histoire de Bitcoin montre que la survente n’empêche pas toujours une dernière capitulation. Au mois de novembre 2018, le BTC avait atteint une zone de survente plus importante affichant 9,44. Pourtant, après ce signal, le prix avait encore chuté d’environ 28 % dans les semaines suivantes, passant sous les 3 200 dollars.

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Le Nasdaq peut-il encore entraîner Bitcoin plus bas ?

Historiquement, Bitcoin est corrélé aux actifs risqués, en particulier aux valeurs technologiques américaines. Si les investisseurs réduisent leur exposition au risque, une correction du Nasdaq devrait donc, en théorie, peser sur le BTC.

Évoluant presque à ses sommets historiques, si le Nasdaq venait à corriger prochainement, le Bitcoin pourrait perdre le support des 60 000 dollars et aller chercher une zone plus basse, autour des 50 000 dollars. Dans ce cas, la survente actuelle ne serait pas le signal d’un point bas, mais seulement une étape dans une correction plus profonde.

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Cependant, Bitcoin a déjà beaucoup corrigé, et le ratio BTC/Nasdaq est revenu sur les niveaux d'octobre 2023, quand le BTC évoluait autour de 30 000 dollars. Ainsi, une partie du stress et de la pression vendeuse pourrait déjà être « digérée » par le marché, ce qui suggère que cela pourrait devenir asymétrique à court terme : si le Nasdaq baisse encore, le BTC pourrait continuer de souffrir, mais moins violemment.

À cela s’ajoute un changement de perception plus large autour de Bitcoin, où les tensions géopolitiques et la défiance grandissante envers certains actifs financiers font que le BTC n’est plus seulement traité comme un actif technologique spéculatif. Il reste risqué et volatil, mais ses fondamentaux monétaires pourraient limiter l'anticipation de corrélation avec le Nasdaq.

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Source : TradingView

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