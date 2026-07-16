Coinbase offre un bonus sur vos cryptos – Comment en profiter ?

Depuis l'entrée en application complète du règlement MiCA le 1er juillet 2026, plusieurs plateformes, dont Binance, ont dû suspendre leurs services en France faute d'agrément, poussant de nombreux investisseurs à migrer leurs cryptomonnaies. Coinbase entend bien capter ces capitaux en mouvement : la crypto-bourse américaine, agréée MiCA, offre un bonus de 5 % en Bitcoin (BTC) sur les transferts de cryptos vers sa plateforme. Voici les conditions et la marche à suivre.

MiCA rebat les cartes, Coinbase déroule le tapis rouge

Le couperet est tombé le 1er juillet : faute d'agrément MiCA, Binance ne peut plus proposer ses services sur crypto-actifs en France. Achat, vente, trading... tout est suspendu, potentiellement pour plusieurs mois. Seuls les retraits restent possibles. Des milliers d'investisseurs français doivent donc choisir : patienter, ou migrer leurs cryptomonnaies vers une plateforme agréée.

C'est sur cette fenêtre que Coinbase a décidé de jouer. L'exchange, qui dispose de son agrément MiCA, a lancé fin juin un « bonus de financement » (funding bonus) pour attirer ces capitaux. Face au succès de l'opération, initialement prévue jusqu'à la mi-juillet, l’exchange de Brian Armstrong vient de prolonger son offre jusqu'au 2 août 2026 à 23h59 UTC (soit le 3 août à 1h59 heure de Paris).

Turns out getting a free 5% bonus on top of your crypto portfolio is pretty popular. Yet to move over to Coinbase for it? We've now extended the deadline to August 3rd. https://t.co/sxxVZQwiB6 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) July 14, 2026

Le principe : les abonnés Coinbase One résidant en France (ainsi qu'en Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pologne, Suède et Grande-Bretagne) reçoivent un bonus en Bitcoin équivalent à 5 % de la valeur des cryptomonnaies transférées vers leur compte Coinbase pendant la période de l'offre.

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Quelles sont les conditions d'éligibilité ?

Seuls les transferts de cryptomonnaies entrants sont éligibles, qu'ils proviennent d'un portefeuille personnel (wallet en self-custody) ou d'une autre plateforme. À l'inverse, ne sont pas éligibles :

les achats de cryptomonnaies (par carte ou virement) ;

les dépôts en monnaie fiat (virement SEPA, etc.) ;

les conversions entre cryptomonnaies ;

les transferts effectués via le DEX de Coinbase.

La liste des crypto-actifs éligibles est particulièrement large : Bitcoin bien sûr, mais aussi Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), le stablecoin USDC et des dizaines d'autres actifs numériques (76 au total).

La valeur retenue est celle de la cryptomonnaie au moment du transfert : les fluctuations ultérieures des cours ne modifient pas le montant du bonus. Le calcul se fait par ailleurs sur vos entrées nettes : les retraits effectués pendant la période de l'offre viennent en déduction de vos transferts entrants.

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Comment profiter du bonus Coinbase ? La marche à suivre

Créez un compte Coinbase, ou connectez-vous à votre compte existant ; Abonnez-vous à Coinbase One, condition indispensable pour être éligible ; Vérifiez votre éligibilité dans le Centre des contreparties (menu « Récompenses » de l'application) ; Transférez vos cryptomonnaies éligibles depuis votre wallet ou une autre plateforme, avant le 3 août à 1h59 heure de Paris ; Conservez vos actifs sur la plateforme, pour une durée de 36 mois selon les conditions générales de l’offre.

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Les points de vigilance avant de se lancer

Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Le bonus n'est pas versé en une fois : il est débloqué par versements mensuels égaux sur toute la durée de la période de bonus. Et surtout, pour conserver l'intégralité de votre bonus pendant toute cette période, vous devez rester abonné à Coinbase One et conserver vos actifs sur Coinbase. Tout retrait (fiat ou crypto) ou envoi vers un autre portefeuille peut être considéré comme une « transaction de réduction » et entraîner une diminution partielle ou totale du bonus.

En clair : cette offre s'adresse avant tout aux investisseurs de long terme qui envisageaient déjà de centraliser leurs actifs sur Coinbase, plutôt qu'aux adeptes d'une gestion active entre plusieurs plateformes ou en self-custody. Si c'est votre cas, l'opération reste l'une des plus généreuses du moment : 5 % offerts en BTC sur des actifs que vous comptiez de toute façon détenir, c'est un bonus difficile à ignorer.

Voici les autres offres proposées par les plateformes :

Collaborations commerciales.

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