Base : deux pannes causées par un bug du séquenceur

Le layer 2 Base, soutenu par Coinbase, a subi deux pannes les 25 et 26 juin 2026, dues au même bug du séquenceur. Les fonds sont restés en sécurité.

Deux pannes en 48 heures sur le réseau Base

Les 25 et 26 juin 2026, le mainnet de Base a subi deux interruptions successives de la production de blocs. L’équipe derrière le layer 2 de Coinbase confirme que les deux incidents proviennent du même bug, niché dans la logique du "block builder", le composant chargé d’assembler les blocs avant leur validation.

La première panne a duré environ deux heures. Les premiers signaux publics sont apparus à 18h03 (heure de Paris), lorsque Base a indiqué que la production de blocs sur le mainnet présentait un problème. À 18h52, l’équipe a annoncé avoir identifié le problème et lancé plusieurs pistes de remédiation.

On June 25 and 26, Base mainnet experienced two block production outages, both caused by the same underlying bug in the block builder logic. We’ve identified and fixed the root cause, and have communicated the post mortem to OP chains as feedback. All funds were safe… pic.twitter.com/eArnK12AgZ — Base Build (@buildonbase) June 27, 2026

Le lendemain, un second incident est survenu pour la même raison, poussant les développeurs à publier un post-mortem complet. Base affirme avoir corrigé la cause racine et transmis ses conclusions aux autres chaînes utilisant l’OP Stack, dans une logique de retour d’expérience partagé entre L2.

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Un bug dans le séquenceur, des fonds préservés

Selon le message publié par l’équipe, les actifs des utilisateurs n’ont à aucun moment été menacés. Seules les fonctions de production de blocs, de dépôts et de retraits ont été suspendues durant les interruptions.

Le problème viendrait d’une erreur dans le code chargé de construire les blocs côté séquenceur. Pour rappel, Base, comme la majorité des layer 2 actuels, repose sur un séquenceur unique et centralisé opéré par Coinbase. Si ce composant tombe, toute la chaîne s’arrête, même si les fonds restent garantis par la couche de règlement d’Ethereum.

Ce détail relance la critique récurrente adressée aux "optimistic rollups". Plusieurs utilisateurs sur X ont pointé la centralisation comme la véritable cause du problème, rappelant qu’un séquenceur unique reste un point de défaillance majeur pour ces réseaux.

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Une série d’incidents qui s’allonge pour Base

Ces deux pannes ne sont pas les premières pour le réseau. En août 2025, Base avait déjà connu une interruption de 29 minutes, sa première depuis septembre 2023, à cause d’un « unsafe head delay » empêchant la confirmation des blocs.

Le contexte rend ces incidents particulièrement sensibles. Base est devenu l’un des plus gros layer 2 d’Ethereum en valeur totale verrouillée, avec une part importante concentrée sur des protocoles de prêt comme Morpho. Chaque heure d’arrêt fige donc des centaines de millions de dollars d’activité DeFi.

Le réseau a par ailleurs récemment fait évoluer son socle technique, en s’éloignant progressivement de l’OP Stack d’Optimism pour bâtir sa propre infrastructure.

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Quel impact pour les utilisateurs et le token COIN ?

Pour les utilisateurs de Base, l’incident s’est traduit par une impossibilité temporaire de réaliser des transactions, swaps ou retraits durant les fenêtres concernées. Aucune perte de fonds n’a été signalée et les nœuds ont été invités à redémarrer pour resynchroniser la chaîne.

Côté marchés, ces incidents n'ont pas provoqué de réaction notable sur l'action Coinbase (NASDAQ : COIN). Après les deux interruptions, le titre est resté globalement stable, signe que les investisseurs ont davantage perçu l'épisode comme un incident opérationnel ponctuel que comme un risque structurel pour le groupe.

Reste la question de fond pour les investisseurs exposés à l’écosystème Base : la fiabilité d’un layer 2 ne se mesure pas seulement à sa TVL, mais aussi à la robustesse de son séquenceur et à sa capacité à se décentraliser à moyen terme.

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Sources : Base, CoinDesk

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