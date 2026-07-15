Ethereum : une confidentialité renforcée pour les institutionnels - Que propose EthSystems ?

La blockchain Ethereum va-t-elle devenir le support privilégié des institutionnels afin de tester leur implantation dans des domaines comme les stablecoins ou les actifs tokenisés ? C’est le pari de cet ancien membre de la Fondation Ethereum, qui souhaite leur proposer une confidentialité renforcée avec EthSystems.

Cypherpunks vs institutionnels : EthSystems tente de trouver l'équilibre

Malgré les réticences exprimées par certains puristes du cypherpunk comme Vitalik Buterin, la blockchain Ethereum semble se diriger vers une adoption institutionnelle de grande ampleur récemment identifiée par le CEO de la société crypto SharpLink, Joseph Chalom, comme un « supercycle » déjà en cours de déploiement.

Une réalité visiblement prise en compte par Oskar Thorén,v chercheur et ingénieur suédois spécialisé dans la confidentialité et la cryptographie qui vient d'annoncer son départ de l'Institutional Privacy Task Force (IPTF) de la Fondation Ethereum afin de se consacrer à son nouveau projet EthSystems, lancé en collaboration avec deux autres chercheurs de ce groupe, Matthew Green et Ryan Moon

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Le but de ce lancement ? S'inscrire dans la période charnière actuelle au cours de laquelle « les standards par défaut de la prochaine génération d’infrastructures financières vont être définis » en s'assurant bien que « les cypherpunks soient présents à la table lorsqu'il faudra faire ces choix ».

En effet, malgré les désaccords exprimés par les cypherpunks au sujet de l'arrivée des institutionnels sur Ethereum - et dans la crypto en général - Oskar Thorén note également quelques points de convergences, comme par exemple dans le domaine de la confidentialité vis-à-vis de laquelle il existe actuellement « une forte demande du marché ».

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Évoluer tout en conservant certains aspects essentiels

Le constat des fondateurs d'EthSystems apparaît comme assez simple : « Wall Street a adopté les cryptomonnaies comme classe d’actifs, mais pas encore comme infrastructure commerciale ». La raison ? Aucune institution financière n’acceptera d’opérer dans une transparence totale pour gérer des opérations qui se comptabilisent en milliards de dollars.

De ce fait, le principe de confidentialité appliqué aux blockchains publiques devient le véritable défi. Et afin de le relever, EthSystems propose une « entreprise à but lucratif » dont le modèle consiste à poursuivre le travail déjà effectué depuis des années en bénéficiant de soutiens financiers comme BitMine, SharpLink, le fondateur de ConsenSys Joseph Lubin ou encore SNZ Holding.

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Nous travaillons sur la confidentialité dans les cryptomonnaies depuis plus de dix ans. Nous savons qu’il n’existe pas de solution universelle. Chaque cas d’usage nécessite un système différent, conçu, spécifié et sécurisé avec rigueur. Quelqu’un doit accomplir ce travail : c’est précisément la raison d’être d’EthSystems. EthSystems

Des développements qui se feront en lien avec la Fondation Ethereum, mais pas uniquement. En effet, EthSystems souhaite se concentrer sur la profondeur technique plutôt que sur la diversification, tout en conservant certains aspects considérés comme « tout aussi essentiels pour les institutions », tels que la résistance à la censure, l’open source, la confidentialité et la sécurité.

Notre approche est pluraliste : pragmatique face aux contraintes du monde réel, tout en restant fidèle aux principes qu’il est essentiel de préserver. EthSystems

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Sources : EthSystems, Oskarth

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