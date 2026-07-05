Chute de RealT : ces investisseurs floués racontent la descente aux enfers

RealT a annoncé cette semaine la liquidation de ses sociétés. Des investisseurs, parfois engagés à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, racontent à Cryptoast leur désillusion, tandis qu'une action collective se met en place en France.

RealT, du rêve tokenisé à la liquidation

Fondée en 2019 par les frères canadiens Rémy et Jean-Marc Jacobson, RealT proposait une idée séduisante. Acheter, pour quelques dizaines de dollars, des tokens ERC-20 adossés à des parts de LLC (Limited Liability Companies) détenant des biens immobiliers américains. Les loyers étaient reversés en USDC (stablecoin indexé sur le dollar) sur la blockchain Ethereum, puis sur Gnosis Chain, avec des rendements affichés au-delà de 10 % par an.

Le modèle a rapidement séduit. Des milliers de personnes issues de 150 pays ont acheté des tokens RealT, pour un portefeuille valorisé autour de 150 millions de dollars et environ 700 biens répartis principalement à Detroit, mais aussi à Chicago, Cleveland ou Atlanta.

Derrière cette croissance se cachaient toutefois des difficultés croissantes : hausse des coûts de financement, baisse de la rentabilité de nombreux biens, vacance locative, impayés, gestion douteuse et multiplication des procédures judiciaires ont progressivement fragilisé le modèle économique de RealT.

Cette semaine, Jean-Marc Jacobson a finalement officialisé, lors d’un simple community call sur YouTube, la mise en liquidation volontaire des sociétés associées. « Nous avons entamé une procédure de liquidation judiciaire. Nous allons vendre chaque actif », a-t-il déclaré face à une communauté sonnée.

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Un ancien collaborateur témoigne de méthodes floues

Un ancien partenaire commercial de RealT, chargé de réaliser des vidéos YouTube pour la société jusqu’à la fin de 2025, décrit à Cryptoast un fonctionnement particulièrement opaque.

J’ai travaillé avec RealT jusqu’à fin 2025. Les paiements ont cessé, les échéances de mes factures ont été repoussées à plusieurs reprises, et je me retrouve aujourd’hui avec un manque à gagner de plus de 10 000 dollars. J’ai reçu un message du CEO Jean-Marc Jacobson m’annonçant que RealT n’avait plus d’argent. J’ai immédiatement mis fin à mon partenariat et entrepris la plus grande enquête que j’ai pu mener sur les fondateurs. Le youtubeur Unpeumoinspauvre, ex-collaborateur de RealT.

Après avoir contacté des journalistes américains, des villes, des property managers, certains vendeurs de propriétés, et même la SEC, il affirme avoir constaté des irrégularités massives.

Beaucoup de propriétés n’ont jamais été réellement achetées par RealT, et pourtant elles étaient commercialisées sur le site. Que ce soit à Detroit, à Chicago, au Texas ou à Cleveland, le même schéma revenait. Le youtubeur Unpeumoinspauvre, ex-collaborateur de RealT.

Il évoque aussi avoir contacté le promoteur d'une propriété affichée à plus d’un million de dollars sur le site RealT, située cette fois en Colombie. Celui-ci lui aurait alors déclaré ne pas travailler avec RealT et ne pas souhaiter le faire. « Pourtant, le bien figurait bel et bien en vente sur leur plateforme », explique le vidéaste.

Ce dernier explique également être remonté jusqu'aux origines des activités des frères Jacobson, au Canada.

J’ai contacté directement divers établissements sur place et payé pour identifier les sociétés qu’ils possédaient. Le résultat : une multitude de sociétés, de nombreux procès, des dettes, des litiges réglés à l’amiable, mais aucune trace d’un parc de 18 000 unités géré de près ou de loin, comme les fondateurs de RealT l'avaient affirmé aux investisseurs. Le youtubeur Unpeumoinspauvre, ex-collaborateur de RealT.

Il a alors décidé de réaliser une vidéo, en partenariat avec l'avocat Maître Delomel, qui a pris en charge une action collective contre RealT. Celle-ci regroupe déjà plus d'une centaine d'investisseurs. Et il a pris contact avec le fiduciaire en charge de gérer le dossier pour la ville de Detroit, afin de lui exposer la situation et de lui demander s’il disposait de documents comptables ou d’autres informations légalement communicables, aucun document officiel n'ayant été mis à disposition des investisseurs.

Ça y est, RealT @RealTPlatform vient de supprimer l'ensemble de son contenu YouTube suite a l'annonce de sa liquidation hier. Par précaution, un backup complet de toutes les vidéos sera mis à disposition prochainement dans un fichier dédié afin d'en conserver une copie. Je… — Unpeumoinspauvre (@1peumoinspauvre) July 3, 2026

Dans le community call annonçant la liquidation aux investisseurs, Jean-Marc Jacobson s'en prend en effet, sans le nommer, au youtubeur, évoquant une personne qui aurait présenté lui et son frère comme « des escrocs » au fiduciaire. Le co-fondateur de RealT l'accuse d’avoir ainsi causé l’effondrement de la société et fait capoter les négociations.

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De lourdes pertes pour les investisseurs

Certains investisseurs avaient engagé des sommes importantes, croyant réellement au projet. Stéphane Combe, journaliste suisse, a ainsi investi plus de 20 000 dollars sur le site d'immobilier tokenisé. Il explique avoir été convaincu notamment par le YouTubeur Crypto Matrix, l'un des influenceurs crypto français les plus suivis.

J'ai découvert RealT via les vidéos de promotion de Crypto Matrix. Au début, ça me semblait très complexe, puis je me suis lancé après 1 ou 2 ans, comme Crypto Matrix en parlait toujours et que ça semblait fonctionner. Stéphane Combe, journaliste suisse et investisseur de RealT.

Fataliste, il ne pense pas rejoindre l’action collective. « Je pense que tout est déjà perdu. Ils ont eu le temps de tout mettre à l’abri. À mon avis, c’est du travail de pro depuis longtemps », témoigne-t-il. Il dit avoir été aveuglé par la vitesse à laquelle les propriétés partaient à l'achat, ce, alors même qu'il se rendait compte qu'elles étaient peu attractives.

Stéphane Combe explique également que l'organisation de « community calls » quasi hebdomadaires l'a incité à faire confiance aux frères Jacobson, même si certains éléments auraient pu l'alerter.

Ce qui aurait pu (dû) nous mettre la puce à l'oreille, c'est que Jean-Marc Jacobson avait des méthodes de dictateur (il s'emportait, voire gueulait quand ça l'embêtait de répondre), y compris avec ses propres employés et son frère. Autre point qui était douteux: ils n'engageaient personne et ils s'obstinaient à rester entre eux alors que RealT grandissait et avait besoin de renforts pour assurer un suivi pro Stéphane Combe, journaliste suisse et investisseur de RealT.

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14 000 Français et une action collective en marche

Le cabinet Delomel, basé à Rennes, coordonne une action collective en France. D’après ses estimations, RealT compterait environ 22 000 clients dans le monde, dont près de 14 000 Français. Une plainte pénale a été déposée auprès du procureur du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris. Les deux gérants seraient établis entre la France et le Panama. L’inscription au collectif pénal est facturée 360 euros par plaignant.

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Les versements hebdomadaires de loyers en USDC sont interrompus depuis plusieurs mois. Pour les investisseurs français, la récupération des fonds s’annonce longue. Les taxes impayées, frais administratifs et frais juridiques pèsent lourdement sur les différentes LLC, réduisant d’autant les montants susceptibles d’être restitués aux détenteurs de tokens.

Selon plusieurs sources contactées par Cryptoast, aucun document comptable consolidé n’a été transmis aux investisseurs, et la structure suisse censée porter certains tokens RWA reste opaque. Le groupe Telegram officiel a été fermé, la FAQ retirée et une grande partie des vidéos YouTube supprimées.

Sources : Wired, Futurism, Témoignages recueillis par Cryptoast

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