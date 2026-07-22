La BCE alerte sur la chute du crédit immobilier en Europe

La Banque centrale européenne (BCE) constate un net recul de la demande de crédit immobilier dans la zone euro. Face à la remontée des taux, à la baisse de la confiance des ménages et au durcissement des conditions d'octroi, le marché entre dans une nouvelle phase de ralentissement. Une évolution qui pourrait rebattre les cartes de l'épargne et de l'investissement des Européens.

La BCE acte le coup de frein du crédit immobilier européen

La Banque centrale européenne (BCE) confirme ce que de nombreux acteurs du marché pressentaient depuis plusieurs mois. Dans son enquête trimestrielle sur le crédit bancaire publiée pour le deuxième trimestre 2026, l'institution de Francfort met en évidence un net recul de la demande de prêts immobiliers dans la zone euro. Elle serait la conséquence d'une confiance des ménages en berne et d'un environnement de taux toujours contraignant.

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Le solde net des banques, qui signale une hausse de la demande de prêts immobiliers, ressort à -15 %, contre -2 % pour le crédit à la consommation. Dans le même temps, 9 % des établissements déclarent avoir durci leurs critères d'octroi de prêts au logement.

La France figure parmi les pays les plus touchés. Les banques y rapportent un durcissement des conditions d'octroi (+13 %) et une chute de la demande (-38 %). Pour le troisième trimestre, elles anticipent une nouvelle baisse de la demande de crédit immobilier.

Les professionnels du secteur invitent toutefois à nuancer ce constat. Interrogé sur le sujet par Cryptoast, CAFPI, premier réseau français de courtage en crédits immobiliers, estime que les ménages restent présents mais reportent leurs décisions d'achat.

Ce qui bloque, ce n'est pas l'offre. Les banques françaises restent volontaires et se battent pour prêter. C'est le passage à l'acte des ménages qui cale. [...] La demande n'a pas disparu, elle attend un déclencheur. Un porte-parole de la CAFPI.

Selon le courtier, le marché traverse davantage une phase d'attentisme alimentée par les incertitudes économiques et géopolitiques qu'un véritable effondrement de la demande.

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En France, le marché change de cycle

Les statistiques nationales confirment malgré tout un retournement de tendance. Après avoir semblé se stabiliser fin 2025, le marché du crédit immobilier connaît un nouveau ralentissement.

La production de crédits recule de 14,8 % sur un an à fin juin 2026, alors qu'elle progressait encore de 31,7 % un an plus tôt. Le nombre de prêts accordés baisse de 9,6 %, contre une hausse de plus de 42 % en juin 2025.

Pour les économistes de l'Observatoire Crédit Logement/CSA, il ne s'agit plus d'un simple atterrissage, mais d'un véritable retournement de conjoncture. Les tensions au Moyen-Orient, la remontée des taux souverains et la hausse du principal taux directeur de la BCE à 2,40 % en juin pèsent sur la confiance des ménages.

Sur le terrain, CAFPI observe toutefois un marché moins dégradé que ne le suggèrent les statistiques. Les banques continuent de se concurrencer et le relèvement du taux d'usure permet à certains emprunteurs auparavant exclus de redevenir finançables.

Ce que nos équipes observent sur le terrain, c'est un marché qui se refluidifie plutôt qu'il ne se dégrade. Les vendeurs qui calent leur prix sur la réalité du marché local trouvent preneur, au prix d'une négociation un peu plus ouverte qu'il y a deux ans. C'est un ajustement, pas un décrochage. Un porte-parole de CAFPI.

Pourquoi les ménages empruntent-ils moins ?

Plusieurs facteurs expliquent le coup de frein constaté par la BCE. Le premier reste le coût du crédit. Le taux moyen des prêts immobiliers atteint 3,29 % à la mi-juillet 2026 et pourrait grimper à 3,55 % d'ici la fin de l'année, puis à 3,80 % en 2027 selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA.

Le pouvoir d'achat constitue un deuxième frein. Il reculerait encore de 0,5 % en 2026 après une baisse de 0,4 % l'année précédente, limitant la capacité des ménages à constituer un apport personnel ou à absorber des mensualités plus élevées.

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Enfin, le contexte économique incite davantage à l'épargne de précaution qu'à l'investissement immobilier. Les incertitudes géopolitiques, les tensions budgétaires et la volatilité des marchés conduisent de nombreux ménages à repousser leurs projets d'acquisition.

Quelles alternatives à l'immobilier ?

Ce ralentissement pourrait modifier les choix patrimoniaux des Français. Traditionnellement, l'immobilier capte une part importante de l'épargne des ménages. Mais lorsque l'accès au crédit se complique, certains investisseurs réorientent progressivement leur capital vers d'autres classes d'actifs, comme le Livret A, l'assurance-vie, les actions, les ETF ou encore les crypto-actifs.

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Si la pierre demeure un investissement de référence sur le long terme, elle nécessite un apport conséquent et, le plus souvent, un recours à l'emprunt. À l'inverse, les marchés financiers et le Bitcoin permettent d'investir progressivement, avec des montants plus modestes et sans dépendre des conditions d'octroi des banques. En contrepartie, ces placements présentent un niveau de risque plus élevé et une volatilité plus importante.

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Vers une reprise en 2027 ?

Sur la durée, les perspectives ne sont toutefois pas totalement négatives pour l'immobilier. L'Observatoire Crédit Logement/CSA table sur une amélioration progressive de la conjoncture à partir du printemps 2027, portée par une croissance française plus solide (+0,9 %) et un ralentissement de l'inflation autour de 2 %.

La BCE pourrait alors amorcer une baisse de ses taux, un scénario qu'anticipe également la CAFPI.

Il s'agit, selon nous, d'un ralentissement plutôt que d'une rupture : les fondamentaux du logement restent solides, et les banques françaises continuent de produire du crédit. L'Observatoire Crédit Logement/CSA table lui-même sur un redémarrage réel en 2027, mais sans retour aux volumes connus entre 2016 et 2019. Un scénario de reprise progressive que nous partageons. Un porte-parole de CAFPI.

Le courtier anticipe néanmoins une légère remontée du coût du crédit d'ici la fin de l'année, de l'ordre de 0,20 point, ce qui pourrait inciter les ménages dont le projet est déjà prêt à ne pas trop attendre.

À plus long terme, cette séquence rappelle surtout qu'une dépendance excessive à l'immobilier expose les ménages aux retournements de cycle. Dans un contexte économique plus incertain, la diversification du patrimoine apparaît plus que jamais comme un principe de prudence.

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Sources : BCE, Journal de l’Agence , Le Revenu

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