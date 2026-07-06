Bitcoin dans les Trump Accounts : Donald Trump laisse la porte ouverte

Alors que les Trump Accounts viennent d'être lancés aux États-Unis pour encourager l'épargne des enfants américains, Donald Trump a laissé entendre que le Bitcoin pourrait un jour être intégré au dispositif.

Lors du lancement officiel des Trump Accounts à la Maison Blanche, Donald Trump a été interrogé sur une éventuelle intégration du Bitcoin dans ce nouveau programme d'épargne destiné aux enfants américains. Sans annoncer de changement concret, le président américain n'a pas fermé la porte, rappelant sa position favorable aux cryptomonnaies.

Je suis devenu un grand partisan des cryptos pour une raison : si nous ne les développons pas, la Chine le fera. Donald Trump, président des États-Unis

Il a ensuite ajouté que « Quelque chose pourrait arriver. » Si cette déclaration relance les spéculations, les Trump Accounts restent, à ce stade, exclusivement investis en actions américaines.

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Une ouverture qui se heurte au cadre légal

Malgré les propos de Donald Trump, aucun investissement en Bitcoin n'est aujourd'hui possible via les Trump Accounts.

JUST IN: 🇺🇸 President Donald Trump when asked if Bitcoin will be put in Trump Accounts: “I've become a big crypto guy…I’m a fan.” 👀 pic.twitter.com/wvrQHVobu4 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 6, 2026

La loi ayant créé le programme limite en effet les placements à des fonds indiciels investis en actions américaines, dont les frais de gestion sont inférieurs à 0,1 %. Actuellement, les sommes versées sont investies dans un ETF répliquant le S&P 500, le State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Quatre autres ETF indiciels ont été approuvés par le Trésor, mais aucun produit lié aux cryptomonnaies ne figure parmi les investissements autorisés.

En pratique, une intégration du Bitcoin nécessiterait donc une modification de la législation par le Congrès, le Trésor ne disposant pas du pouvoir d'élargir seul la liste des actifs éligibles.

Un programme lancé pour les 250 ans des États-Unis

Les Trump Accounts ont été officiellement inaugurés depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, où Donald Trump a symboliquement sonné une cloche entouré d'enfants.

FOR THE FIRST TIME FROM THE OVAL: President Donald J. Trump rings the NYSE and Nasdaq opening bell to officially launch https://t.co/ku4KsB1uyD! Investing in America's next generation! 💰🇺🇸 pic.twitter.com/Dp9u96cPlR — The White House (@WhiteHouse) July 6, 2026

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait présenté le dispositif à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le décrivant comme un moyen d'offrir à chaque enfant américain « une part du rêve américain dès le premier jour ».

Concrètement, il s'agit de comptes d'épargne et d'investissement accessibles via une application mobile. Les familles peuvent consulter leur solde, effectuer des versements, connecter un compte bancaire et suivre les performances de leurs investissements en temps réel.

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Comment fonctionnent les Trump Accounts ?

L'ouverture d'un compte s'effectue gratuitement sur TrumpAccounts.gov, qui redirige ensuite vers l'application officielle.

Chaque enfant éligible, né ou à naître entre 2025 et 2028, bénéficie d'une dotation initiale de 1 000 dollars versée par le Trésor américain. Les parents peuvent ensuite alimenter le compte, dans la limite de 5 000 dollars par an, jusqu'aux 18 ans de l'enfant.

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Les sommes sont investies avec un horizon de long terme afin de bénéficier de l'effet des intérêts composés. L'application propose également quinze modules d'éducation financière consacrés à l'épargne, à l'investissement, à la diversification et au fonctionnement des marchés financiers.

Qui peut alimenter ces comptes ?

Le programme ne repose pas uniquement sur les contributions des parents. Les employeurs, certaines organisations caritatives ainsi que des organismes publics peuvent également effectuer des versements sur les Trump Accounts.

Plus de 50 entreprises se sont déjà engagées à contribuer aux comptes des enfants de leurs salariés. Pour les petites entreprises, le Trésor présente ce dispositif comme un avantage social peu coûteux et fiscalement attractif, susceptible de renforcer la fidélisation des employés.

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Un objectif d'inclusion financière

Le gouvernement américain justifie ce programme par la faible participation d'une partie des ménages aux marchés financiers. Malgré la progression du nombre d'investisseurs particuliers ces dernières années, de nombreuses familles, notamment les plus modestes, ne disposent pas de solution simple pour investir à long terme au nom de leurs enfants.

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Les Trump Accounts ambitionnent ainsi de démocratiser l'investissement en combinant une dotation publique, des versements volontaires et une éducation financière intégrée dès le plus jeune âge.

Même si Donald Trump laisse désormais entrevoir une possible ouverture au Bitcoin, le dispositif reste aujourd'hui entièrement centré sur les marchés actions américains. Une évolution vers les cryptomonnaies supposerait un changement de la loi, sans lequel les Trump Accounts ne pourront pas accueillir d'actifs numériques.

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Source : U.S. Department of the Treasury, Bitcoin Magazine

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