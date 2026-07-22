Seules 8 cryptos lancées depuis 2024 restent rentables pour les premiers acheteurs

L’euphorie des lancements de tokens a laissé place à une réalité bien plus morose. Selon des données de CryptoRank, sur 113 cryptomonnaies majeures lancés depuis 2024, 8 seulement se négocient encore au-dessus de leur prix d’émission initial.

Depuis 2024, les nouveaux tokens peinent à survivre

CryptoRank a étudié 113 tokens majeurs lancés depuis 2024 et affichant aujourd’hui une capitalisation supérieure à 100 millions de dollars. Parmi ceux-ci, seuls 8 se négocient encore au-dessus du prix de leur « token generation event » (TGE).

Et même au sein de ce groupe restreint de tokens ayant conservé une capitalisation significative, le rendement médian depuis leur lancement est de -95 %, soit une perte très nette pour les premiers investisseurs.

Ce chiffre ne représente d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg : des milliers de lancements moins réussis ont tout simplement disparu du marché. Par ailleurs, le même signal d’alerte avait été lancé dès décembre par la société de recherche Memento Research, qui avait recensé 100 tokens sur 118 lancés en 2025 se négociant sous leur prix de cotation, avec une valorisation médiane en chute de 71 %.

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Le contexte de marché n’a rien arrangé depuis : selon le récapitulatif du deuxième trimestre 2026 de CryptoRank, 82 % des 100 principaux actifs crypto ont reculé en juin. Deux facteurs expliquent cette dégringolade. En premier lieu, les valorisations de lancement étaient souvent gonflées. Et au-delà de cela, les nombreux unlocks de tokens (unlocks) continuent d’injecter une offre supplémentaire dont le marché ne veut pas.

Le cas de Worldcoin (WLD), l’un des lancements les plus médiatisés de 2024, illustre bien cette chute : le token s’échange aujourd’hui 97 % sous son record historique, malgré une demande de lancement d’ETF en attente chez Grayscale.

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Hyperliquid et Ondo, de rares exceptions à la règle

Parmi les rares gagnants sur la période, Hyperliquid (HYPE) se distingue nettement, avec un gain de 1 519 % depuis son airdrop de novembre 2024. Le token se négocie désormais autour de 61 dollars, pour une capitalisation de 13,7 milliards de dollars.

Selon CryptoRank, sa performance s’explique par un modèle économique concret : sa plateforme d’échange de contrats perpétuels génère des frais réels, réinvestis dans des rachats de tokens. Par ailleurs, des ETF spot sur HYPE ont commencé à être négociés en mai.

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Ondo (ONDO) arrive en deuxième position, avec un gain de 101,4 % depuis son lancement. La cryptomonnaie est portée par la demande pour les bons du Trésor américain tokenisés, même si le token reste 81 % sous son pic de décembre 2024.

EverValue Coin (EVA), un token sur Arbitrum adossé au Bitcoin, et Midnight Network (NIGHT), une blockchain axée sur la confidentialité liée à Cardano, complètent la liste des gagnants.

Pour CryptoRank, la leçon est sans appel : l’engouement médiatique s’estompe, mais les unlocks persistent. Face à cela, seuls les projets générant des revenus réels ou adossés à des actifs tangibles semblent en mesure de résister durablement.

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Source : CryptoRank

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