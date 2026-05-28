Démarrage record pour les ETF HYPE spot qui concentrent déjà 1 % de sa capitalisation

La cryptomonnaie HYPE de la plateforme de perpétuels Hyperliquid a actuellement le vent en poupe, avec des performances records sur les dernières semaines. Un succès qui ne se dément pas du côté de ses ETF spot, avec un démarrage sur les chapeaux de roues.

Les ETF HYPE enregistrent un lancement prometteur

La cryptomonnaie HYPE, native de la plateforme de perpétuels Hyperliquid, porte bien son nom puisqu'elle figure sans aucun doute parmi les succès du moment, avec un cours qui évolue à contre-courant du marché en affichant une performance de presque 50 % sur les deux dernières semaines.

Un engouement qui concerne également le tout jeune marché américain de ses ETF spot, lancé depuis le mi-mai avec les fonds BHYP de Bitwise (NYSE) et THYP de 21Shares (Nasdaq) et dont les entrées importantes contrastent encore une fois avec les flux négatifs records enregistrés par le Bitcoin et Ethereum.

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De quoi pousser les analystes de Kairos Research à publier un état des lieux sur le réseau X, dont la conclusion confirme la tendance actuelle, avec un marché qui a déjà « absorbé 1,04 % de la capitalisation boursière du HYPE au cours de ses 10 premiers jours de cotation ».

Le marché des ETF HYPE spot concentre 1 % de sa supply

Selon cette unité de mesure, les ETF HYPE affichent donc « le meilleur démarrage jamais enregistré par un ETF crypto spot à ce jour », devant le Bitcoin, Ethereum et Solana. Toutefois, il reste loin derrière le lancement historique des ETF Bitcoin spot qui affichaient 655 millions de dollars d'entrées nettes lors de leur premier jour de cotation, contre seulement 95,3 millions de dollars pour le HYPE... depuis son lancement.

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Le BHYP de Bitwise domine le marché

Parmi les deux ETF présents, le BHYP domine clairement la tendance, avec environ 19 millions de dollars d'entrées nettes enregistrées sur la journée du 26 mai - soit le flux journalier le plus important depuis le lancement de ce marché - et un volume de transactions de 22 millions de dollars « qui signifie que la quasi-totalité de ces transactions concernait des achats », selon le CEO de Bitwise, Hunter Horsley.

De quoi positionner ce fonds comme « le plus grand ETF Hyperliquid au monde », suite à un intérêt des investisseurs considéré comme « incroyable », alors que le token HYPE se trouve désormais aux portes du top 10 du marché crypto (#11) avec une capitalisation qui dépasse les 13,25 milliards de dollars.

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Il reste maintenant à voir comment les acteurs de la finance traditionnelle vont réussir à freiner le développement de la plateforme Hyperliquid, désormais bien au-delà du seul secteur crypto, en tentant de faire imposer un renforcement de sa surveillance réglementaire.

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Sources : Kairos Research, Hunter Horsley

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