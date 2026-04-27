« Pour moi, c’était sécurisé » : 200 épargnants portent plainte contre cette assurance-vie en faillite

Cherchant à récupérer leurs fonds auprès d'une assurance-vie en faillite depuis l'année dernière, 200 épargnants ont déposé plainte. Nous faisons le point.

200 épargnants se réunissent pour porter plainte contre cette assurance-vie

Dans un article paru dimanche, le journal Le Parisien revient sur une plainte déposée au début du mois au tribunal de Nanterre par 200 épargnants contre une assure-vie luxembourgeoise. Cette dernière, FWU, existait depuis la fin des années 1990, d’abord sous le nom d’Atlantic Lux, et était distribuée par Arca Patrimoine, devenue Predictis.

Dans les faits, ladite assurance-vie fait déjà parler d’elle depuis quelque temps, car celle-ci a été placée en faillite au 31 janvier 2025 et comptait notamment 31 000 contrats français. Plus tôt cette année, le média L’argus de l’assurance rapportait déjà une plainte collective signée par 37 épargnants.

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Ainsi, la plainte dont il est question aujourd’hui est portée par l’avocate pénaliste Anne Charlotte Mallet et porte sur des accusations d’abus de confiance, d’escroquerie et de tromperie. Par exemple, l’article met en avant le cas d’un investisseur des Hauts-de-Seine ayant déposé une première plainte en 2024, qui avait été démarché en 2003 par un courtier pour des rendements annoncés de 11 à 18 % par an. L’intéressé explique que, pour lui, « c’était sécurisé ».

Alors que ces épargnants se battent désormais pour récupérer des économies qu’ils ne retrouveront peut-être jamais, cela met en lumière le problème récurrent avec les assurances-vie ou autres placements : le manque de transparence. Au-delà de l’affaire dont il est question aujourd’hui et sans même parler de pratiques illégales, les vendeurs, comme les conseillers bancaires, proposent souvent des solutions peu avantageuses à leurs clients, qui eux-mêmes manquent d’éducation financière.

Trop souvent, les placements proposés portent sur des fonds dont la composition reste difficile à déterminer, avec des frais prohibitifs et une performance souvent inférieure au marché.

Dans de tels cas de figure, il peut donc être plus pertinent de se tourner vers d'autres solutions, telles que des ETF répliquant la performance d'indices comme le S&P 500 ou le CAC 40. À condition de bien choisir son ETF, les frais sont. Effectivement, bien plus avantageux, tandis que l'historicité et la composition du fonds sont largement plus accessibles.

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Par vous-même ou avec l'accompagnement de nos experts de Cryptoast Stratège, une exposition d'une partie de votre épargne à Bitcoin (BTC) peut également être envisagée, là encore pour profiter de la performance d'un actif qui bat régulièrement les fonds proposés par les assurances-vie.

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Source : Le Parisien

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