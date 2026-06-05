Censé rester stable, le STRC perd 6 % et Strategy affiche 10 milliards de dollars de moins-value latente

Le STRC de Strategy, un titre préférentiel censé évoluer autour de 100 dollars, est tombé sous 95 dollars alors que Bitcoin repassait sous le prix moyen d’achat de l’entreprise. La position BTC de l'entreprise affiche désormais plus de 10 milliards de dollars de moins-value latente.

Le STRC passe sous 95 dollars, mais Strategy maintient son dividende à 11,50 %

Depuis plusieurs mois, Strategy ne finance plus seulement ses achats de Bitcoin avec des actions ordinaires ou de la dette convertible. L’entreprise de Michael Saylor a aussi développé une action préférentielle, le STRC, qui donne droit à un dividende et permet à l'entreprise de lever des fonds sans passer uniquement par l’action MSTR.

Le STRC, pour « Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock », a pour objectif d'évoluer autour de 100 dollars, rémunérant son détenteur avec des dividendes à un taux annuel actuellement proposé à 11,5 %.

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Avec cet outil, le taux d’intérêt reversé aux investisseurs sert surtout à rendre le STRC attractif, afin de maintenir son prix autour de 100 dollars et de permettre à Strategy de continuer à accumuler des BTC.

Mais cette semaine, le STRC a perdu plus de 6 %, atteignant 93,8 dollars ce jeudi, avant de finalement remonter au-dessus des 95 dollars.

Évolution du prix du STRC

Ce décrochage ne signifie pas que le mécanisme du STRC est « cassé », puisque son prix peut évoluer comme celui d’une action classique. En revanche, il indique que le marché accorde moins de confiance à l’actif et demande davantage de rendement pour attirer suffisamment d’acheteurs et stabiliser son prix.

Pour l’instant, l’entreprise n’a pas relevé ce rendement. Dans son Form 8-K publié le 1er juin, Strategy indique avoir maintenu le dividende annuel du STRC à 11,50 %, avec un dividende mensuel d’environ 0,95 dollar par action.

Strategy n’est pas encore en difficulté, mais elle pourrait le devenir si ce titre s’échangeait durablement sous 100 dollars. Dans ce cas, les prochaines émissions pourraient devenir moins attractives, ou imposer à Strategy de relever le rendement promis.

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La baisse de Bitcoin fait passer Strategy sous son prix moyen d’achat

La pression sur le STRC intervient au même moment qu’une correction plus large de Bitcoin. Au 31 mai 2026, Strategy déclarait détenir 843 706 BTC, acquis pour un coût total d’environ 63,87 milliards de dollars, soit un prix moyen de 75 699 dollars par BTC.

Avec un Bitcoin autour de 63 414 dollars jeudi soir, les réserves de l'entreprise ne valent plus qu'environ 53,50 milliards de dollars. La moins-value latente atteint ainsi près de 10,3 milliards de dollars par rapport au coût d’acquisition de l’entreprise.

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Le passage du BTC sous le prix moyen d’achat de l’entreprise alimente les doutes sur la capacité de Strategy à supporter le coût financier de son accumulation en phase de baisse, voire à résister à une nouvelle vague de ventes de bitcoins.

Pour le moment, rien n’indique que Strategy soit contrainte de vendre massivement ses BTC. L’entreprise disposait encore d’une réserve en dollars de 900 millions au 31 mai, destinée notamment au paiement des dividendes sur ses actions préférentielles et des intérêts sur sa dette.

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