Bitcoin : La reprise des 64 000 dollars manque de conviction pour Glassnode

Le Bitcoin a rebondi, mais la dynamique reste fragile. Dans sa dernière analyse, Glassnode estime que le marché manque encore du soutien des investisseurs au comptant, malgré le retour progressif des flux institutionnels.

Un rebond du Bitcoin qui manque de souffle selon Glassnode

Le Bitcoin est récemment repassé au-dessus des 64 000 dollars, un seuil symbolique après plusieurs semaines de tension sur le marché. Pourtant, la société d’analyse on-chain Glassnode tempère l’enthousiasme dans son dernier Market Pulse hebdomadaire, publié ce lundi.

Selon la firme, la reprise « manque de conviction générale ». Elle évoque une participation spot jugée faible et une activité on-chain qualifiée d’atone. Autrement dit, le rebond ne s’appuie pas sur un afflux massif d’acheteurs sur les plateformes au comptant, ce qui interroge sa solidité à moyen terme.

bitcoin:native recovered toward $64K, but weak spot participation and subdued on-chain activity suggest the move lacks broad conviction. Institutions are returning, while options remain defensive. Read this week’s Market Pulse👇https://t.co/5XDjtDSiHl pic.twitter.com/EVlTuoUHYH — glassnode (@glassnode) July 13, 2026

Au moment de la rédaction, le cours du Bitcoin évolue autour de 63 048 dollars, en repli de 1,39 % sur 24 heures. Le BTC reste ainsi à environ 50 % de son plus haut historique de 126 195 dollars, atteint en octobre 2025.

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Les institutions reviennent, mais les options restent défensives

Glassnode note toutefois un signal positif. Les investisseurs institutionnels amorcent un retour progressif sur le marché du Bitcoin. Un mouvement déjà perceptible du côté des produits cotés, puisque les ETF Bitcoin spot américains ont mis fin à huit semaines consécutives de sorties de capitaux, avec 187,4 millions de dollars d’entrées nettes récentes.

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Mais ce retour institutionnel ne suffit pas à convaincre tout le monde. Sur le marché des options, le positionnement reste résolument défensif dissier, signe que la prudence domine malgré le rebond du prix. Cette divergence entre flux institutionnels et positionnement dérivés constitue le nœud du problème mis en avant par la firme.

Un seuil clé à confirmer pour éviter une nouvelle glissade

Ce n’est pas la première fois que Glassnode alerte sur la fragilité du rebond en cours. Le 10 juillet déjà, la société soulignait que le point bas du cycle n’était pas confirmé, malgré la reprise au-dessus de 64 000 dollars.

Le contexte reste tendu pour les investisseurs, y compris les Français. L’intérêt du grand public pour le Bitcoin est tombé récemment à un plus bas de près de deux ans selon Google Trends, un signal qui traduit une forme de désengagement du retail. Or, sans un retour de cette participation spot, difficile pour Glassnode d’envisager un rebond durable.

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La suite dépendra donc de la capacité du marché à voir revenir des acheteurs au comptant, au-delà des seuls flux institutionnels via les ETF. Un scénario qui reste incertain à court terme, alors que les indicateurs on-chain ne montrent pas encore de signes clairs de retournement de tendance.

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Source : Glassnode

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