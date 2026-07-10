Bitcoin repasse les 64 000 $ mais Glassnode alerte, le point bas n’est pas confirmé

Le Bitcoin (BTC) repasse au-dessus des 64 000 dollars ce 10 juillet, porté par un contexte macro plus favorable, mais toujours tendu. Derrière ce rebond de prix, Glassnode rappelle que le marché reste sous des seuils majeurs depuis cinq mois. Rebond technique ou vrai retournement ? Les signaux restent mitigés.

Le Bitcoin reprend de l’air, mais reste loin de ses seuils clés

Le cours du Bitcoin s’échange autour de 64 200 dollars ce 10 juillet, en hausse de 2,6 % sur 24 heures. Un sursaut bienvenu après un plus bas annuel touché à 57 900 dollars fin juin.

Ce rebond intervient dans un contexte macro plus favorable. Un rapport sur l’emploi américain (NFP) plus faible que prévu début juillet a fait reculer les anticipations de resserrement monétaire. À cela s’ajoute l’optimisme autour du CLARITY Act, avec une étape attendue au Sénat américain dans les prochains jours.

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« Le processus de formation d’un plancher avance, mais n’est pas terminé »

Malgré ce sursaut, l’analyse on-chain reste prudente. Selon Glassnode, la société d’analyse blockchain, le Bitcoin s’échange sous deux seuils on-chain majeurs depuis environ cinq mois : la True Market Mean, à 76 600 dollars, ce qui représente le prix d’achat moyen des bitcoins réellement en circulation, et le coût de base des détenteurs de court terme (STH), à 72 200 dollars (le prix d’achat moyen des acheteurs les plus récents).

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Concrètement, une large partie des investisseurs, anciens comme récents, sont aujourd’hui en perte latente sur leurs positions. Une configuration fragile qui a souvent précédé les points bas de marché par le passé, sans qu’aucun prix bas ne soit pour l’instant confirmé.

Du côté des détenteurs de long terme (LTH), le signal est à double tranchant. Une partie d’entre eux recommence à accumuler, mais ceux qui vendent le font de plus en plus à perte plutôt qu’à profit.

La part de ces pertes dans l’ensemble des mouvements on-chain a presque triplé depuis début février 2026, passant de 15 % à 43 %. Un pic quotidien a même atteint 280 millions de dollars de pertes en une seule journée, du jamais-vu depuis décembre 2022, lors du dernier bear market crypto.

Bottom Building in Progress Bitcoin remains in deep value after five months below key investor cost bases. LTH capitulation has peaked at $280M/day while ETF flows stay net negative. Derivatives lean cautiously long, but the options surface still prices downside. The bottoming… pic.twitter.com/quBpvhW03Q — glassnode (@glassnode) July 8, 2026

Un schéma qui rappelle une capitulation typique de fin de cycle baissier mais qui doit encore s’essouffler avant que le plancher soit confirmé.

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ETF Bitcoin : des flux toujours négatifs, mais qui se contractent

Pour les institutionnels, le signal reste ambigu. Les sorties nettes sur les ETF Bitcoin spot se sont réduites, passant de 193 millions à 88,9 millions de dollars par jour, mais restent négatives.

Le 8 juillet, les ETF Bitcoin spot ont enregistré 84,86 millions de dollars de sorties nettes, tandis que les ETF Ethereum spot ont capté 70,48 millions de dollars, marquant leur cinquième journée consécutive d’entrées nettes. Le lendemain les ETF Bitcoin voyaient près de 100 millions de dollars de sorties.

Le volume quotidien des ETF Bitcoin, entre 650 et 950 millions de dollars, reste environ 80 % en dessous du pic d’octobre 2025, ainsi la demande institutionnelle n’est donc pas encore stabilisée.

Sur le marché des options, deux indicateurs vont dans le même sens. D’abord, le ratio put/call qui compare le nombre de paris sur une baisse à ceux sur une hausse, est retombé à 0,56, son plus bas niveau de l’année. Les traders se couvrent nettement moins contre un nouveau crash qu’en début d’année. Ensuite, le coût de cette assurance anti-crash s’est lui aussi dégonflé par rapport aux paniques de février et juin, sans disparaître pour autant. Puisque se protéger d’une chute du Bitcoin coûte aujourd’hui moins cher, mais reste plus onéreux que de parier sur une hausse.

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Bitcoin ignore les tensions Iran-USA et grimpe de 10 % depuis fin juin

Ce rebond se produit alors que le contexte géopolitique s’est tendu. La reprise des frappes américaines en Iran les 8 et 9 juillet aurait pu peser sur les actifs risqués. Pourtant, le Bitcoin affiche une progression d’environ 10 % depuis fin juin, signe que le marché privilégie pour l’instant les catalyseurs positifs.

Une lecture à prendre avec des pincettes. Comme le rappelle Glassnode, une confirmation de plancher nécessitera trois importants facteurs :

un essoufflement de la pression vendeuse des détenteurs de long terme ;

une stabilisation des flux ETF ;

un retour au-dessus des seuils clés : (indicateur STH) 72 200 $ et (indicateur TMM) 76 600 $

Tant que ces conditions ne sont pas réunies, mieux vaut voir ce rebond comme une respiration technique plutôt qu’un vrai retournement haussier.

Les deux niveaux à surveiller dans les prochains jours pour Bitcoin sont le support autour de 58 000 $, dont la cassure ouvrirait la voie vers 55 000 $, et la résistance vers 65 000 $. Tant que ce seuil n’est pas repris durablement, le sentiment du marché crypto reste baissier à moyen terme.

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Sources : Glassnode

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